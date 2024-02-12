Giriş Tarihi: 12.02.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
06:36
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi
Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 54 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain saldırıdan 3 ay önce Meriç sınırında etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C'li teröristin üzerinden İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.