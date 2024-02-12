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Haberler Galeri Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi
Giriş Tarihi: 12.02.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 06:36

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 54 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain saldırıdan 3 ay önce Meriç sınırında etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C'li teröristin üzerinden İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

MERİÇ SINIRINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI

Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.

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