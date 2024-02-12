Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.