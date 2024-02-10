Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
07:37
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı
Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 48 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Saldırgan Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın hüküm giymiş iki teröristin serbest bırakılması için adliye kamu görevlilerini rehin alarak eylem yapmayı planladıkları soruşturma dosyasında yer aldı