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Haberler Galeri Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 07:37

Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 48 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Saldırgan Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın hüküm giymiş iki teröristin serbest bırakılması için adliye kamu görevlilerini rehin alarak eylem yapmayı planladıkları soruşturma dosyasında yer aldı

Deniz YUSUFOĞLU
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın detayları şüphelilerin hakimliğe sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında ilk olarak DHKP/C örgütü anlatıldı. 6 Şubat 11:32 sıralarında adliyenin karşısında bulunan E-5 yanyol üzerindeki İETT durağında otobüsten iniş yaptıkları, metrobüs üst geçicinden adliyeye geçiş yaptıkları ve 11:34 sıralarında D kapısına yanaştıkları belirtildi.

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Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

POLİSİ GÖĞSÜNDEN VURMAK İSTERKEN SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

Pınar Birkoç'un D kapısının girişinde polis memurunun yanına giderek 2-3 saniye biber gazı sıktığı bu esnada diğer şüpheli Emrah Yayla'nın polisin göğsünü hedef alarak silahla ateş ettiği, silahın tutukluluk yaptığı, tekrardan ateş ettiği anda polisin sağ ayağından yaralandığı anlatıldı. Polislerden birinin C kapısına doğru koşmaya başlamasıyla iki teröristin arkasından koşarak polisi hedef alacak şekilde ateş ettikleri, yaya yolunda yürümekte olan sivil vatandaşların koşmaya başladığı ve bu esnada Dilfiraz Karataş'ın şüpheli tarafından sırtından vurulduğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Saat 11:36'da Emrah Yayla'nın adliyenin C kapısının önündeki polis nöbet kulübesine doğru gelen polise ateş ettiği, söz konusu kulübedeki polislerin karşılık vermesiyle Yayla'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Arkadan gelen Pınar Birkoç'un polis kulübesine doğru ateş açtığı ve polisler tarafından etkisiz hale getirildiği anlatıldı.

Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

KAĞIT PARÇASINDA GAZETECİ VE MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ ÇIKTI

Sevk yazısında terör örgütü mensupları Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un eylemi doğrultusunda bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 sivilin ve 3 polisin yaralandığı aktarıldı. Olay anında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinde yapılan arama sonucunda 2 adet silah, çanta ve üzerlerinde yer alan turist hat, 2 adet cep telefonu, çok sayıda plastik kelepçe, sahte bomba düzeneği, mermi, yedek şarjör, falçata ve biber gazı bulunduğuna sevk yazısında değinildi. Şüpheli Emrah Yayla'nın üzerinden çıkan kağıt parçasında birkaç gazeteci ve milletvekillerinin isim ve soyadlarıyla birlikte telefon numaraları çıktığı aktarıldı.

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