Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı ortaya çıktı

POLİSİ GÖĞSÜNDEN VURMAK İSTERKEN SİLAH TUTUKLULUK YAPTI

Pınar Birkoç'un D kapısının girişinde polis memurunun yanına giderek 2-3 saniye biber gazı sıktığı bu esnada diğer şüpheli Emrah Yayla'nın polisin göğsünü hedef alarak silahla ateş ettiği, silahın tutukluluk yaptığı, tekrardan ateş ettiği anda polisin sağ ayağından yaralandığı anlatıldı. Polislerden birinin C kapısına doğru koşmaya başlamasıyla iki teröristin arkasından koşarak polisi hedef alacak şekilde ateş ettikleri, yaya yolunda yürümekte olan sivil vatandaşların koşmaya başladığı ve bu esnada Dilfiraz Karataş'ın şüpheli tarafından sırtından vurulduğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.