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Haberler Galeri Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı! "Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi"
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:12

Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı! "Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi"

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ı, yine kendisi gibi meslektaşı ve 55 yıllık hayat arkadaşı Canan Barlas ile konuştuk. Türkiye'nin yaşadığı her kritik süreçte kalemini şaşmaz bir dirayetle milletinin yanında konumlandıran Mehmet ağabeyin vermiş olduğu mücadeleyi eşi Barlas şu sözlerle anlattı: "Mehmet 30 tam defa işten çıkartıldı.

HARUN SEKMEN
Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı! Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi

Entelektüel donanımı, içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına olan hakimiyeti ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla Türk basın camiasının en özgün şahsiyetlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Mehmet Barlas'ı eşi Canan Barlas ile konuştuk.

Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı! Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi

Meslek büyüğümüzün Türkiye'nin kritik süreçlerinde yaşadıklarının detaylarını, yarım asırdan fazla hayatı birlikte adımladığı yol arkadaşından dinledik.

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Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı! Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi

TÜRK MÜZİĞİNİ DE SEVDİ DİVAN EDEBİYATINI DA SEVDİ

Mehmet Barlas'ın oldukça donanımlı ve çok yönlü bir entelektüel olduğunu belirten Canan Barlas, "Mehmet gibi bir insanla çok uzun bir süreç yaşamak gerçekten çok az insana nasip olur. Olağanüstü bir beyin ve bilgi arşivi var.

Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı! Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi

Dijital dünya oluşmadan evvel, dijital bir beyinle yaşadım ben. Kendini çok iyi yetiştirmek için olağanüstü bir gayret gösterdi. Ailesi de çok entelektüel bir aileydi. Babasını Cemil Sait Barlas'ı erken kaybetmiş. Gazete patronu çocuğu olmaktan çalışanı olmaya geçmiş.

Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı! Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi

Bizim dönemimizde entelektüel yaşama önem vermeye daha özen gösterilirdi. Para pul önemli değil de okumuş olmak kendini geliştirmek önemliydi.

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