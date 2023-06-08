Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
07:12
Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı! "Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi"
Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ı, yine kendisi gibi meslektaşı ve 55 yıllık hayat arkadaşı Canan Barlas ile konuştuk. Türkiye'nin yaşadığı her kritik süreçte kalemini şaşmaz bir dirayetle milletinin yanında konumlandıran Mehmet ağabeyin vermiş olduğu mücadeleyi eşi Barlas şu sözlerle anlattı: "Mehmet 30 tam defa işten çıkartıldı.