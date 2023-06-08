Canan Barlas eşi Mehmet Barlas'ı anlattı! "Her dönemde dışlandı fakat kimseye küsmedi"

TÜRK MÜZİĞİNİ DE SEVDİ DİVAN EDEBİYATINI DA SEVDİ

Mehmet Barlas'ın oldukça donanımlı ve çok yönlü bir entelektüel olduğunu belirten Canan Barlas, "Mehmet gibi bir insanla çok uzun bir süreç yaşamak gerçekten çok az insana nasip olur. Olağanüstü bir beyin ve bilgi arşivi var.



