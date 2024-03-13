Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

"ANKARA'DA İHALEYE FESAT KARIŞTI"

Cengiz Topel Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihaleye katılan iki firmanın teklifi birebir aynıdır. Bahadır Grup İnşaat Arhat Enerji Anonim Şirketi'nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan Asfalt'ın da teklifi 242 milyon 382 bin 155 lira yani kuruşuna kadar aynıdır. Bakın bu ihalede 27 tane iş kalemi var ve 27 iş kalemindeki birim fiyatlar dahi aynıdır.