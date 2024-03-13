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Haberler Galeri Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş'a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:43

Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş'a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ile CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık tartışması sonrası gerilim tırmandı. Önceki akşam bir televizyon programına katılan Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ı ihaleye fesat karıştırmakla suçladı. Belgeleri canlı yayında açıklayan Yıldırım, Yavaş'ın bu duruma göz yumduğunu vurguladı. Öte yandan Yavaş'ın prensi olarak gösterilen Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı batırdığı ortaya çıktı.

TOLGA ÖZLÜ
Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

CHP'nin eski ittifak ortağı İYİ Parti ile arası iyice açıldı. Yerel seçimde ittifak yapmayan CHP ve İYİ Parti arasında şimdi de Ankara krizi çıktı. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ile CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, adaylık yüzünden kapıştı. Önceki akşam bir televizyon programına katılan Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ı ihaleye fesat karıştırmakla suçladı. Belgeleri canlı yayında açıklayan Yıldırım, Yavaş'ın bu duruma göz yumduğunu vurguladı.

Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

ŞEFFAF İHALE ALGISI DA ÇÖKTÜ!

Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri, her defasında, şeffaf ihaleler ve hesap verilebilirlik algısıyla propaganda yapan Yavaş'ın ihalelerle ilgili açıklamalarını hatırlattı. Yavaş, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

"ANKARA'DA İHALEYE FESAT KARIŞTI"

Cengiz Topel Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihaleye katılan iki firmanın teklifi birebir aynıdır. Bahadır Grup İnşaat Arhat Enerji Anonim Şirketi'nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan Asfalt'ın da teklifi 242 milyon 382 bin 155 lira yani kuruşuna kadar aynıdır. Bakın bu ihalede 27 tane iş kalemi var ve 27 iş kalemindeki birim fiyatlar dahi aynıdır.

Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

Bu orta zekalı bir kişinin az biraz ihale mevzuatına baksa, okusa bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu ve kanunun 4734 sayılı yasanın 17. maddesinde doğrudan dolaylı teklif vermek olduğunu, TCK'da 237. madde açısından bunun müeyyidelerinin olduğunu bilir. Bu bilgi ve belgeler ilgili denetim komisyonu raporunda var.

Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

Mansur Yavaş hukukçu, bunu görmedi mi? Buna niye müeyyide yapmadı işte bu Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın BELKO Genel Müdürlüğü'nde asfaltçısı işte onun için bunu yapamıyorlar. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır" ifadelerini kullandı.

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