Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a suçlama: İhaleye fesat karıştırdı!

Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:43
İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ile CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık tartışması sonrası gerilim tırmandı. Önceki akşam bir televizyon programına katılan Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ı ihaleye fesat karıştırmakla suçladı. Belgeleri canlı yayında açıklayan Yıldırım, Yavaş'ın bu duruma göz yumduğunu vurguladı. Öte yandan Yavaş'ın prensi olarak gösterilen Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı batırdığı ortaya çıktı.