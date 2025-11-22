Cep yakan faturalar tarihe karıştı: Tavan fiyat uygulaması işe yaradı!

13 ŞİRKETİN FİYATLARI KARŞILAŞTIRILIYOR

Uygulama üzerinden elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar karşılaştırılabiliyor. Vatandaşlar işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabiliyor.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİSİNE YANIT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cep faturalarının yüksek olduğunu ileri süren muhalefet milletvekillerine önündeki tabletten anında E-Devlet'te yer alan "BTK Tarife Karşılaştırma" uygulamasına girerek yanıt verdi. Uraloğlu, "İletişim faturaları noktasında yine 5 gigabayt az önce baktım 120 lira; 60 gigabayt kampanyalarla 350 lira. İnternet hızlarında ve GSM kapsama alanında ise 5G ihalesi ve Telekom'un imtiyaz hakkıyla inşallah bunları hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız" dedi.