Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:31
Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti
İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerini düzenlediği operasyonla çökertti. 24 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumdaki şüphelilerden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay polisler tarafından her yerde aranıyor.