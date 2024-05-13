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Haberler Galeri Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:31

Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerini düzenlediği operasyonla çökertti. 24 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari durumdaki şüphelilerden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay'ın yeğeni Yekta Alabay polisler tarafından her yerde aranıyor.

Ceyhan TORLAK
Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

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Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca,

Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

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