Çete operasyonunda CHP’li yöneticinin yeğeni de aranıyor! Narkotik polisi iki suç örgütünü çökertti

İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca,