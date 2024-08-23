Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
19:35
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; kaçak inşaatla imar kirliliğine neden olunduğu, 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarının işlendiği ifade edildi.