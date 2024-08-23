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Haberler Galeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu
Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; kaçak inşaatla imar kirliliğine neden olunduğu, 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarının işlendiği ifade edildi.

Mustafa KAYA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Suç duyurusunda; kaçak inşaatla imar kirliliğine neden olunduğu, 'Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarının işlendiği ifade edildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, "Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi"nde yer alan yapıda incelemede bulunmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Bakanlık; yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğü gerekçesiyle inşaatı durdurulmuştu. Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Vaniköy’deki kaçak inşaata ilişkin 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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