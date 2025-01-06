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Haberler Galeri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Rize Çarşı Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem örnek bir meydana hem de modern iş yerlerine kavuştu. TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje ile 404 ofis ve 216 iş yerinin yapımı tamamlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Meydanın çehresini değiştirdik, eski ve riskli yapıları kaldırdık, tamamen doğal dokuya uygun şekilde yeniledik. Rizeli hemşehrilerimize yakışır hale getirdik" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Rize şehir merkezinde deniz dolgusu üzerine yapılması nedeniyle sağlamlığını yitiren Çarşı Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşümle yenilendi. Rize Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 25 dönüm alan içerisine 404 ofis ve 216 iş yerinin yapımı tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Projeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Rize'de kent meydanını en son ne zaman gördünüz? Meydanın çehresini değiştirdik, eski ve riskli yapıları kaldırdık, tamamen doğal dokuya uygun şekilde yeniledik. Rizeli hemşehrilerimize yakışır hale getirdik" ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

RİZE'DE TİCARETİN MERKEZİ

Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş da vatandaşlarla istişareler sonucunda kimseyi mağdur etmeden tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

Savaş, "Öncesinde ekonomik ömrünü tamamlamış, yıpranmış, zamanın ihtiyaçlarına cevap veremeyen yapılar vardı. Çarşı, bu yapılardan arındırılarak, gözde bir ticaret merkezi haline geldi. Çağımıza uygun imar vizyonuyla, vatandaşlarımızın rahatça gezerek, bir 'açık hava AVM'si' olarak kullanacakları mekanlar yapıldı" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

"YENİ ÇARŞI ŞEHRE ÇOK YAKIŞTI"

Proje ile Rize'nin modern bir görüntüye kavuşturulduğunu söyleyen çarşı esnafından Özlem Öksüz, "Rize için iyi bir dönüşüm oldu. Eskiden riskli yapılar vardı, kolonlarda çürüme vardı. Deniz suyundan dolayı kolonlardaki demirler erimişti. Yeni çarşı, Rize'ye çok yakıştı. Dışarıdan gelen herkes de Rize'yi çok beğeniyor" dedi.

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