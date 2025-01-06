Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik

"YENİ ÇARŞI ŞEHRE ÇOK YAKIŞTI"

Proje ile Rize'nin modern bir görüntüye kavuşturulduğunu söyleyen çarşı esnafından Özlem Öksüz, "Rize için iyi bir dönüşüm oldu. Eskiden riskli yapılar vardı, kolonlarda çürüme vardı. Deniz suyundan dolayı kolonlardaki demirler erimişti. Yeni çarşı, Rize'ye çok yakıştı. Dışarıdan gelen herkes de Rize'yi çok beğeniyor" dedi.