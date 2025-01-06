Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
13:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Rize Meydanı’nın çehresini değiştirdik
Rize Çarşı Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem örnek bir meydana hem de modern iş yerlerine kavuştu. TOKİ tarafından gerçekleştirilen proje ile 404 ofis ve 216 iş yerinin yapımı tamamlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Meydanın çehresini değiştirdik, eski ve riskli yapıları kaldırdık, tamamen doğal dokuya uygun şekilde yeniledik. Rizeli hemşehrilerimize yakışır hale getirdik" diye konuştu.