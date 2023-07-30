Giriş Tarihi: 30.07.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
06:39
Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! "Halka öfkeniz ne zaman bitecek?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin faturasını köylüye kesti. Akbelen'e giden CHP'li vekiller halka hakaret yağdırarak Türkiye gerçeğinden koptuklarını gösterdi. CHP'li vekiller Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın vatandaşı azarlayan tavırları, hem dışarıdan gelen çevrecilerden hem de yerel halktan büyük tepki aldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Akbelen'de CHP'nin yaptığı provokasyon ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün yazısı...