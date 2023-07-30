Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! "Halka öfkeniz ne zaman bitecek?"

Tam selden odun kapma hikâyesi. Siyasi fırsatçılığın şahikası. İşin arka planında neler olup bittiğini, maden-orman ilişkisinin hangi noktada olduğunu, terör saldırıları karşısında susan HDP ve sol partilerin neden "ağaç" sevgisine bu kadar sarıldıklarını sorgulamadan bölgeye giden CHP'liler deyim yerindeyse rezil olup dönüyordu.



