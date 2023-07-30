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Haberler Galeri Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! "Halka öfkeniz ne zaman bitecek?"
Giriş Tarihi: 30.07.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 06:39

Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! "Halka öfkeniz ne zaman bitecek?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin faturasını köylüye kesti. Akbelen'e giden CHP'li vekiller halka hakaret yağdırarak Türkiye gerçeğinden koptuklarını gösterdi. CHP'li vekiller Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın vatandaşı azarlayan tavırları, hem dışarıdan gelen çevrecilerden hem de yerel halktan büyük tepki aldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Akbelen'de CHP'nin yaptığı provokasyon ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! Halka öfkeniz ne zaman bitecek?

CHP siyasetinin nasıl bir çıkmazda olduğunun en çarpıcı örneği Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen bölgesinde yaşandı. Bir süredir bölgede termik santral için maden faaliyetine karşı çevrecilerin eylemi vardı.

Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! Halka öfkeniz ne zaman bitecek?

Seçimden yaralı çıkan CHP yönetimi de alelacele bir eylem planlıyor ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "halkla el ele lider" görüntüsü vermek için oraya götürüyorlardı.

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Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! Halka öfkeniz ne zaman bitecek?

Tam selden odun kapma hikâyesi. Siyasi fırsatçılığın şahikası. İşin arka planında neler olup bittiğini, maden-orman ilişkisinin hangi noktada olduğunu, terör saldırıları karşısında susan HDP ve sol partilerin neden "ağaç" sevgisine bu kadar sarıldıklarını sorgulamadan bölgeye giden CHP'liler deyim yerindeyse rezil olup dönüyordu.

Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! Halka öfkeniz ne zaman bitecek?

Herhalde Kılıçdaroğlu parti içi karışıklıkların üstünü örtmek için oraya gitti ama bir minibüse sığınmak zorunda kaldı.

Çevreciler, işçiler ve CHP fırsatçılığı! Halka öfkeniz ne zaman bitecek?

Halktan uzak halkçılığın en çarpıcı örneğini ise milletvekilleri Mahmut Tanal ve her konuda giderek marjinalleşen Ali Mahir Başarır veriyordu.

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