CHP belediyeciliği çöktü! Grev nedeniyle hizmetler durdu

"BU ÇİLE DAHA NE KADAR SÜRECEK!"

İKEREM TOPUZ: Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa salamaz duruma geldik. Havaların ısınmasıyla birlikte etrafa kötü bir koku yayıyor. Sadece koku da değil, sineklerden de geçilmiyor. Bu daha nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Zaten Harmandalı çöplüğünden dolayı yıllarca sıkıntı çekiyoruz. Çektiklerimiz yetmezmiş gibi şimdi de mahallemiz çöpten geçilmiyor.

"VERGİLER NEREDE?"

NURGÜL ÖZMEN: Her taraf çöp. Bu manzara Çiğli'ye hiç yakışmıyor. Belediye su faturaları ile bizden düzenli olarak çevre temizlik vergisi kesiyor. Buna rağmen karşılaştığımız manzara bu. Artık yeter. Biz de her vatandaş gibi doğru düzgün belediyecilik hizmeti almak istiyoruz. İşçi ile belediye arasındaki anlaşmazlığın faturasını biz vatandaşlar çekiyoruz. Olacak iş değil. Bu çöpler insan sağlığını tehdit ediyor. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.