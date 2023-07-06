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Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:41

CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

CHP'de değişim krizi hız kesmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı devam etti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'deki krizi değerlendirdi. Parti içindeki Ekremci ve Kemalci gruplar arasında kavganın kızıştığını söyledi. "Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı. Ama asıl kavga alanı İstanbul" diyerek İstanbul kongresinde umduğu desteği alamayan İmamoğlu için genel başkanlık koltuğunun hayal olacağını dile getirdi. İşte detaylar…

MAHMUT ÖVÜR
CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

CHP'de klasik deyimle kılıçlar çekildi ve nihayet iki taraf da fikrini açık etti. İki taraf da "değişimde" ısrar ediyor ve bunu da "samimiyetle" dile getiriyordu. İnanıyorlardı yani.

CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

Biri, "Sen gidersen değişim olur" derken öteki, "Ben zaten değiştim ve her şeyi de değiştirdim" diyordu.

Nedense, CHP'liler de sanki bu iki siyasi aktörü hiç tanımıyorlarmış gibi "büyük bir siyasi değişim" beklentisi içindeydiler.

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CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

Hatta eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş hayal kırıklığını "Dağ fare doğurdu" diye duyuruyordu.

Kısaca, CHP'de seçim öncesi yokmuş gibi üstü örtülen Kemal Kılıçdaroğlu- Ekrem İmamoğlu kavgasından söz ediyorum.

CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

Bu kavga daha İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığı ve "o makama" göz koyduğu gün başlamıştı. Geçmişte CHP içinde bir ayağı da medyada olan "Kemalciler-Ekremciler" kavgasını çok yazdım. Her şey çok açıktı; fitili sonradan ateşleyen isim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. İmamoğlu'nu "Fatih" ilan etmesi, Saraçhane'de "çak" yapması, "kazanacak aday" diye ısrar etmesi boşuna değildi. Bunları da hiç saklamadı.

CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

Zaman zaman biraz mecburiyetten ilan edilen ateşkesler ise göstermelikti.

Nihayet bugün büyük seçim yenilgisi yine CHP'lilerin deyimiyle İmamoğlu'nun CHP içinde gerçek bir "hizip" olduğunu ve siyasi bir hat oluşturmadığını, ikili oynadığını açığa çıkardı.

Ama yine de İmamoğlu kaybettiği hâlde kaybetmemiş gibi davranıyor ve CHP'lileri "değişime davet" ediyordu.

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