CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

CHP'de değişim krizi hız kesmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı devam etti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'deki krizi değerlendirdi. Parti içindeki Ekremci ve Kemalci gruplar arasında kavganın kızıştığını söyledi. "Daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun gözdeleri Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Engin Altay, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi isimler grup toplantısına bile katılmadı. Ama asıl kavga alanı İstanbul" diyerek İstanbul kongresinde umduğu desteği alamayan İmamoğlu için genel başkanlık koltuğunun hayal olacağını dile getirdi. İşte detaylar…