CHP bölündü! Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim krizi sürüyor: Gözler İstanbul kongresinde…

Biri, "Sen gidersen değişim olur" derken öteki, "Ben zaten değiştim ve her şeyi de değiştirdim" diyordu.

Nedense, CHP'liler de sanki bu iki siyasi aktörü hiç tanımıyorlarmış gibi "büyük bir siyasi değişim" beklentisi içindeydiler.