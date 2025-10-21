CHP, döviz büroları ve Binsat Holding... | Mahmut Övür yazdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 döviz bürosuna yönelik operasyonu, sadece pervasız yapılan kara para aklama olaylarına dönük bir hamle mi yoksa bir süredir siyasetin gündeminden inmeyen CHP'nin "şaibeli kurultayı" meselesiyle de ilişkili mi? Önceki gün yazdım, adı geçen döviz büroları ne hikmetse gazeteci Tolgahan Erdoğan'ın daha kurultayın ertesi gün tek tek isimlerini verdiği Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz bürolarıyla aynı...

Soruşturmanın şaibeli kurultayla ilişkili olduğuna dair somut bir ipucu yok. Hatta süreci takip eden bir kısım hukukçu, operasyonun tamamen "kara para aklama"yla ilgili olduğunu söylüyor. Oysa hem CHP'deki kurultay mağdurları hem de önemli bir kamuoyu neredeyse bir buçuk yıldır adları daha kurultaydan bir gün sonra ortaya atılan ve siyasetin dizaynında rol oynayan bu döviz bürolarıyla ilgili soruşturmadan ne çıktığını merak edip durdu.

