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Haberler Galeri CHP Genel başkanı Özgür Özel'e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile
Giriş Tarihi: 06.10.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 07:13

CHP Genel başkanı Özgür Özel'e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ir kadın belediye başkanı arasında yasak ilişki iddiaları gündemde yer tutmaya devam ediyor. Daha önce yine CHP'nin başında bulunan Deniz Baykal'ın bir kaset skandalıyla partiden gönderenler bu sefer gözünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dikti. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP'de yaşanan gelişmeleri elen alan bir yazı yazdı. Ayrıca Altınok, Özgür Özel'i yeni bir kumpasla göndermenin hesaplarının yapan oluşumun kafalarındaki adayında belli olduğunu söyledi.

MELİH ALTINOK
CHP Genel başkanı Özgür Özel’e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

Tüm dünya savaş pozisyonu almışken, Kıbrıs'ta yeni üsler kurulurken, güney sınırımızda ABD'nin-İsrail'in kara ordusu PKKYPG hareketlenmişken Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer şöyle diyor:

CHP Genel başkanı Özgür Özel’e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

"İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir."

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CHP Genel başkanı Özgür Özel’e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

İşte, Baykal'ı bir kaset skandalıyla gönderenlerin, CHP'nin başında görmek istedikleri vizyonsuzluk, sığlık budur.

CHP Genel başkanı Özgür Özel’e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

CHP'li bir gazeteciye, Özgür Özel ile bir kadın belediye başkanı arasında yasak ilişki olduğuna dair iftira attırmaktan çekinmemelerinin bir sebebi de bu.

CHP Genel başkanı Özgür Özel’e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile

Çünkü Meclis'te "yaklaşan tehditten" bahseden Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılayan ve dün eleştirileri "Bir daha geldiğinde bir daha ayağa kalkacağım, kalkacağız" diyerek cevaplayan Özel yerine kafalarındaki aday belli.

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