Giriş Tarihi: 06.10.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
07:13
CHP Genel başkanı Özgür Özel'e Baykal operasyonu! Kafalarındaki aday belli bile
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ir kadın belediye başkanı arasında yasak ilişki iddiaları gündemde yer tutmaya devam ediyor. Daha önce yine CHP'nin başında bulunan Deniz Baykal'ın bir kaset skandalıyla partiden gönderenler bu sefer gözünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dikti. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP'de yaşanan gelişmeleri elen alan bir yazı yazdı. Ayrıca Altınok, Özgür Özel'i yeni bir kumpasla göndermenin hesaplarının yapan oluşumun kafalarındaki adayında belli olduğunu söyledi.