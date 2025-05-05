CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

Mahkemede... 25 tanık dinlenmişti.

Başbakan İsmet İnönü'nün mahkemede dinlenmesine ise gerek görülmemişti.

Yargılama... Aylarca sürdü.

Ve karar:

"Sanık Mesut Suna'nın idamına... Ancak kurşunlar İsmet İnönü'ye isabet etmediği için... Öldürmek kastıyla ateş etmekten... 20 yıl 6 ay hapsine."

Suçlu... Tunceli'ye yollandı... Cezaevine.

Firar etti... Mayıs 1971'de.

Yakalandı... 5 ay sonra... Kayseri'de.

Ve hapse atıldı.

Dün... Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı bizi zaman tüneline götürdü... İnönü'ye ateş edilen döneme.



