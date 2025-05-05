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Haberler Galeri CHP genel başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:26

CHP genel başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

CHP lideri Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyye Önder'in cenaze töreni çıkışında tokatlı saldırı yapıldı ve saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Siyasetten her kesimin buluştuğu bu cenaze töreninde yapılan alçak saldırıya bugünkü köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat olayla ilgili; "Barışa ve huzura yapılmış saldırı alçaklığın ta kendisi. Çirkin saldırın arkasında kim/kimler varsa mutlaka ortaya çıkarılmalı. Hain provokasyon en ağır şekilde cezalandırılmalı." dedi.

YAVUZ DONAT
CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e kalleşçe saldırı... Alçaklığın ta kendisi... Bütün Türkiye'yi üzdü.
Lanetliyoruz.
Nefretle kınıyoruz.
Çirkin olayın yanında, önünde, arkasında kim/kimler varsa ortaya çıkarılmalı... Hain saldırı en ağır şekilde cezalandırılmalı.
Sayın Özgür Özel... Geçmiş olsun.


CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

Sırrı Süreyya Önder

Milyonların gönlüne girmeyi başarmıştı... Ve Türkiye onu çok sevmişti.
Partiler üstü bir kişilikti... Hastalığı... Ölümü... Siyasetin bütün renklerini bir araya getirdi.
Allah, rahmet eylesin... Başımız sağ olsun.


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CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

İsmet İnönü'ye 3 kurşun

Olay 61 yıl önce yaşandı... 21 Şubat 1964'te.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü Başbakan'dı.
Makam aracı... Opel'di.
İsmet Paşa Başbakanlık'tan çıktı... Makam aracına bindi... Ve silah sesleri... Üç kurşun.
Kurşunlar... Makam aracının kapısına isabet etmişti.
Başbakan yara almadı.
Ateş eden, Kayseri'den gelen bir elektrik işçisiydi... Mesut Suna... Sümerbank'ta çalışıyordu.
"Olay gecesi" Kayseri'ye gitmiştim.
Geceyi Orduevi'nde geçirdim.
Garnizon Komutanı General Faruk Güventürk'tü.
Emniyet Müdürü de Zülfü Ağar'dı... Mehmet Ağar'ın babası.
Sonra gözaltı... Çankaya Karakolu...
Ardından Ankara Adliyesi... Yargılama... İzlemiştim.

CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

Mahkemede... 25 tanık dinlenmişti.
Başbakan İsmet İnönü'nün mahkemede dinlenmesine ise gerek görülmemişti.
Yargılama... Aylarca sürdü.
Ve karar:
"Sanık Mesut Suna'nın idamına... Ancak kurşunlar İsmet İnönü'ye isabet etmediği için... Öldürmek kastıyla ateş etmekten... 20 yıl 6 ay hapsine."
Suçlu... Tunceli'ye yollandı... Cezaevine.
Firar etti... Mayıs 1971'de.
Yakalandı... 5 ay sonra... Kayseri'de.
Ve hapse atıldı.
Dün... Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı bizi zaman tüneline götürdü... İnönü'ye ateş edilen döneme.


CHP genel başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?

Özgür Bey... "Göreve devam"

İsmet İnönü suikast girişiminden sonra "evine kapanmadı."
"Çalışmasına" ara vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti.
Başbakanlık görevini aksatmadı.
Sayın Özgür Özel!..
Göreve devam... Hemen...
Karşılaştığınız alçakça saldırı sizi muhalefet görevini yapmaktan alıkoymasın.