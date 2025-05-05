Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
06:26
CHP genel başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı provokasyonunun arkasında kimler var?
CHP lideri Özgür Özel'e AKM'de Sırrı Süreyye Önder'in cenaze töreni çıkışında tokatlı saldırı yapıldı ve saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Siyasetten her kesimin buluştuğu bu cenaze töreninde yapılan alçak saldırıya bugünkü köşesinde yer veren SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat olayla ilgili; "Barışa ve huzura yapılmış saldırı alçaklığın ta kendisi. Çirkin saldırın arkasında kim/kimler varsa mutlaka ortaya çıkarılmalı. Hain provokasyon en ağır şekilde cezalandırılmalı." dedi.