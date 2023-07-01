Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:07

CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! "Yarın da gideceğiz"

Bebek katili, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP ise Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan CHP heyeti cezaevine giren Merdan Yanardağ'ı bugün ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Enis Berberoğlu, Yanardağ'ın teröristbaşına yaptığı güzellemeleri görmezden gelerek, "Merdan Yanardağ'a haksız yere saldırıldı" dedi. Berberoğlu ayrıca, CHP'nin kurduğu heyetten iki kişinin daha yarın Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğini açıkladı.