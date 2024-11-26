Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
06:38
CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu'nun yeni oyunu
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç savaş ve güç gösterilerine bir yenisi daha eklendi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davayı bir güç gösterisine çevirerek ihanetle suçladığı İmamoğlu-Özel ikilisine gövde gösterisi yaptı. "Safları sıkılaştırı" söylemiyle 10 bini aşkın insan Ankara Adliyesi'nde buluşturan kılıçdaroğlu kendisini koltuktan indiren İmamoğlu ve Özel'e o koltuklarda rahat oturamayacaksınız mesajı verdi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'da yaşanan parti içi gelişmeleri ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...