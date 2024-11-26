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Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 06:38

CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu'nun yeni oyunu

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç savaş ve güç gösterilerine bir yenisi daha eklendi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davayı bir güç gösterisine çevirerek ihanetle suçladığı İmamoğlu-Özel ikilisine gövde gösterisi yaptı. "Safları sıkılaştırı" söylemiyle 10 bini aşkın insan Ankara Adliyesi'nde buluşturan kılıçdaroğlu kendisini koltuktan indiren İmamoğlu ve Özel'e o koltuklarda rahat oturamayacaksınız mesajı verdi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'da yaşanan parti içi gelişmeleri ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu’nun yeni oyunu

Geçen hafta CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermeye gitti.

CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu’nun yeni oyunu

Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan davasından vazgeçmişti ama Kılıçdaroğlu'nun derdi sadece ifade vermek değildi, o davayı CHP içi siyasi bir meydan okumaya çevirmekti.

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CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu’nun yeni oyunu

Bunu da başardı... Hem siyasi gerilimi sertleştiren bir savunma yaptı hem de kendisini genel başkanlık koltuğundan eden İmamoğlu-Özel ikilisine, "Vefasızlık yaparak o koltuklarda rahat oturamazsınız" mesajı verdi.

CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu’nun yeni oyunu

Gerçekten de "Safları sıklaştırın" çağrısı karşılık bulmuş ve 10 bini aşkın insan Ankara Adliyesi'nde buluşmuştu. Bu ilginç bir siyasi tabloydu...

CHP içi iktidar savaşı ve Kılıçdaroğlu’nun yeni oyunu

Kaybettiği kurultaydan bir yıl sonra parti tabanını harekete geçirmesi siyasi bir güç gösterisiydi. Mesela rahmetli Deniz Baykal'ın böyle bir şansı yoktu.

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