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Haberler Galeri Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”
Giriş Tarihi: 30.09.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 08:16

Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

CHP Adana İl yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir'in, engelli kadın meslektaşına yönelik çirkin tacizi 'tesadüfen' ifşa oldu. Özdemir, tekerlekli sandalyedeki genç avukatın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili yazdığı "Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede" şeklindeki çirkin mesajı yanlışlıkla genç kızın kendisine gönderdi.

MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU
Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

Hakkında yazılan yorumu okuyan engelli avukat A.B.E. neye uğradığını şaşırdı. Genç avukat yazıyı sosyal medyada paylaşarak Özdemir'i ifşa etti. Yaşadığı üzücü olaydan sonra SABAH'a konuşan mağdur kadın, "Kaza geçirdiğim için 3 yıldır zorlu bir süreçten geçiyorum.

Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

Yapılan hoş değil ve terbiyesizlik. Kendisini tanımam. Suç duyurusunda bulundum, hukuk mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim" dedi.

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Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

Konuyla ilgili "Ben değil, telefonumu ele geçiren hackerlar göndermiş" diyen Güven Özdemir, parti yönetimi tarafından istifa ettirildi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun yakın arkadaşı olan Özdemir'in nikahını Karalar kıymıştı.

Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

KAZA SONRASI FELÇ KALDI
Mezuniyetine sadece 4 gün kala 6 Haziran 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan avukat A.B.E., hayata küsmek yerine adeta dört elle sarıldı.

Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”

Bir taraftan zorlu tedavi sürecini sürdüren genç kız bir taraftan da stajını yaparak avukatlığa adım attı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı zorlu süreçleri takipçileriyle paylaşan genç kız, gelen destek mesajlarıyla mutlu oluyordu.

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