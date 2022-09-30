Giriş Tarihi: 30.09.2022 06:32
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
08:16
Son dakika: CHP il başkan yardımcısı avukattan iğrenç taciz! “Engelli ha bu, seversin”
CHP Adana İl yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir'in, engelli kadın meslektaşına yönelik çirkin tacizi 'tesadüfen' ifşa oldu. Özdemir, tekerlekli sandalyedeki genç avukatın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili yazdığı "Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede" şeklindeki çirkin mesajı yanlışlıkla genç kızın kendisine gönderdi.