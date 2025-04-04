Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:37
CHP kurultayında hediyeler yaka kamerası ile takip edildi iddiası
CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, partinin İstanbul delegesi Levent Çelik ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen tanık sıfatıyla ifade verdi. Çelik, söz konusu hediye ve para dağıtıldığı iddialarına ilişkin partililerin kendilerine takip için yaka kamerası takıldığını hediyelerin dağıtılıp dağıtılmadığının kontrol edildiğini ifade etti.