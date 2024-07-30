Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:06
CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır
SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel ile çok ses getiren sohbetlerine devam ediyor. FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimi ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel; Kardeşim, 15 Temmuz bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Bunu söylemek Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür. O gece CHP adına kürsüye çıktım ve bu FETÖ meselesini haykırdım." dedi.