CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.

Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'

Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'