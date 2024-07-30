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Haberler Galeri CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır
Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:06

CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel ile çok ses getiren sohbetlerine devam ediyor. FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimi ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel; Kardeşim, 15 Temmuz bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Bunu söylemek Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür. O gece CHP adına kürsüye çıktım ve bu FETÖ meselesini haykırdım." dedi.

YAVUZ DONAT
CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasinin kitabında da, lugatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da" dedi. Ve... Devam etti:

CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

- Darbe, demokrasiyi rafa kaldıran, her seferinde ülkeyi 20-30 yıl geriye götüren bir olay... Kimseye faydası yok... Zaten, bu memlekette darbeden medet uman bir daha belini doğrultamıyor.
Tebrikler, 100 yaşındaki CHP'nin yeni nesil Genel Başkanı Özgür Özel.

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CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

15 TEMMUZ'A 'TİYATRO' DİYENLER

Tanklar, sivil insanların üzerine yürürken... Jetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e, Genelkurmay'a, devletin simge kurumlarına bomba yağdırırken... Ömer Halisdemir, İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Alpaslan Yazıcı, Birol Yavuz... Tam 253 demokrasi aşığı... "Vurulup tertemiz alınlarından şehit düşerken..."

CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi. İl başkanı, ilçe başkanı, hatta genel başkan, milletvekili, partinin ağır topu, Parti Meclisi üyesi... Pek çok CHP'li, "Tiyatro" demişti... "Kontrollü darbe" olarak nitelemişti. Özgür Özel ile sohbet ederken bu konuyu açtım. Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:
'Bu bir tiyatro' diyorlardı.

CHP lideri Özgür Özel: 15 Temmuz’a tiyatro diyen eksik akıllıdır

Hatta... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler.
Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'
Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.'

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