Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
06:55
CHP Lideri Özgür Özel: “Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi”
SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel ile bir röportaj gerçekleştirdi. Siyasetin geleceğinin konuşulduğu röportajda normalleşme sürecinin ardından yaşananlar ele alındı. CHP lideri Özgür Özel, siyasette bahar havasından memnun olduğunu ve gerilimin Türkiye'ye faydası olmadığını, gerginlikten beslenen gerilim tacirlerinin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. CHP lideri Özel; "Yumuşamanın, normalleşmenin halkta inanılmaz derecede karşılığı var." dedi.