CHP Lideri Özgür Özel: “Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi”

CHP Genel Başkanı, "Haklısınız" dedi:

Evet... Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten.

İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var.

Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?