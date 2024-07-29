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Haberler Galeri CHP Lideri Özgür Özel: “Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi”
Giriş Tarihi: 29.07.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 06:55

CHP Lideri Özgür Özel: “Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi”

SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel ile bir röportaj gerçekleştirdi. Siyasetin geleceğinin konuşulduğu röportajda normalleşme sürecinin ardından yaşananlar ele alındı. CHP lideri Özgür Özel, siyasette bahar havasından memnun olduğunu ve gerilimin Türkiye'ye faydası olmadığını, gerginlikten beslenen gerilim tacirlerinin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. CHP lideri Özel; "Yumuşamanın, normalleşmenin halkta inanılmaz derecede karşılığı var." dedi.

YAVUZ DONAT
CHP Lideri Özgür Özel: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Normalleşme, sokakta satın alındı... İnanılmaz derecede" dedi... Ve ekledi:
Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok... CHP'ye de faydası yok... Millet, yumuşama istiyor... Seçimden sonra 25 ile gittim... Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var.

CHP Lideri Özgür Özel: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

Özgür Özel ile her şeyi konuştuk... Uzun uzun.
Bant çözümü... 17 sayfa.
Bugün... Sıcak gündem ile başlıyoruz... Siyasette bahar özlemi... Bahar havası.

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CHP Lideri Özgür Özel: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

GERİLİM TACİRLERİ

Özgür Özel'e katılıyoruz... Adına ister "Yumuşama" diyelim, ister "Normalleşme." Kamuoyunda karşılığı var.
Hatay'dan Manisa'ya, Erzurum'dan Adana'ya... Dolaştığımız her yerde bu karşılığı görüyoruz.
Ve yazıyoruz.
Ama... Fakat... Lakin... Bir de istemezük cephesi mevcut.

CHP Lideri Özgür Özel: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

Özgür Özel'e dedik ki:
- Siyasette yumuşama devam ettikçe bazı kişiler ofsayta düşecekler... Zira... Siz de biliyorsunuz ki... Türkiye'de gerilimden beslenenler var... Açık konuşalım, gerilim tacirleri var.

CHP Lideri Özgür Özel: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

CHP Genel Başkanı, "Haklısınız" dedi:
Evet... Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten.
İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var.
Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?

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