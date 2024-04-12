CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİS ÜYESİ OLAN DEM PARTİ'LİLER

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.

DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB Meclis üyesi oldu. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel de, İBB Meclis üyesi oldu.