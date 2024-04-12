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Haberler Galeri CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:55

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçime giren 43 DEM Parti'li Meclis üyesi oldu. CHP listelerinden seçilen 43 DEM Parti'li Meclis üyesinden 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edildi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ SAVAŞ
CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'nin ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edileceği öğrenildi. DEM Parti, 3 Meclis üyesine ulaştığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracağı ifade ediliyor. CHP'li 3 Meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği ifade ediliyor.

DEM PARTİ, İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ

DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde belediye başka adayı göstermedi.

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

43 DEM PARTİ'Lİ CHP LİSTELERİNDEN MECLİS ÜYESİ OLDU

CHP listelerinden seçime giren DEM Parti'liler; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı.

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CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİS ÜYESİ OLAN DEM PARTİ'LİLER

PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.

DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB Meclis üyesi oldu. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel de, İBB Meclis üyesi oldu.

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

"İMAMOĞLU BU OYLAR BENİMDİR DEMESİN SAKIN"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP listelerinden seçilen DEM Parti'li Meclis üyeleri şöyle sıralandı:

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

ESENYURT

3- SIRA- Osman Yalçın
7- SIRA- Yıldız Serinyel
9- SIRA- Orhan Yeler
13- SIRA- Memet Tel
16- SIRA- Elvan Uçar Kordu
19- SIRA- Menduh Kaplan
20- SIRA- Murat Turğut
22- SIRA- Güven Yılmaz
24- SIRA- Kenan Özyolcu

SANCAKTEPE

1 SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül
Elif Gül, 4 Nisan 2023'te Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçedeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılmıştı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atılmış, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesilmişti.
5 SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç.
Nevzat Kılıç, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanmıştı.
7 SIRA- Cevdet Dalkılıç
8 SIRA- Dicle Özdaş

ŞİŞLİ

1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol
8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir
HDP Şişli ilçesi EşbaşkanıElif Özdemir 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olmuştu. )
20 SIRA- Sinan Gökçe
25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

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