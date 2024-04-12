CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti’li, meclis üyesi oldu

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'nin ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edileceği öğrenildi. DEM Parti, 3 Meclis üyesine ulaştığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracağı ifade ediliyor. CHP'li 3 Meclis üyesinin DEM Parti'ye geçeceği ifade ediliyor.
DEM PARTİ, İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ
DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde belediye başka adayı göstermedi.