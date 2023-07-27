CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

'Tarafsız' ve 'bağımsız' olduklarını savunmalarına rağmen CHP ile sözleşme bile imzaladıkları ortaya çıkan muhalif medyanın skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. İptal edilişiyle ortaya çıkan CHP'nin Halk TV'ye verdiği paranın yıllık 70 milyon lira olduğu iddia edilirken Kılıçdaroğlu hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını bildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise, başka kanallara da 'sözleşme' adı altında para aktardıklarını itiraf etti. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu da Eren Erdem'i trol ordusu yaratmakla itham etti. Basın etiğini hiçe sayan skandallara karşı hukukçular iddiaların araştırılması çağrısında bulundu.