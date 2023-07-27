CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

"KONU CHP GENEL BAŞKANLIĞI OLUNCA AYRIŞMA BAŞLADI"

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise şu görüşleri paylaştı:

"CHP mensupları arasında şiddetlenen, hangi medya kuruluşlarının ve mensuplarının genel merkez ya da belediyelerden ne kadar para aldıkları tartışması temelde bir zihniyet meselesi ile ilgili. CHP zihniyetindekiler, demokrasiden kendi dediklerinin olmasını anladıkları gibi, basın özgürlüğü derken de, kendileri gibi düşünen basın yayın organlarının özgürlüklerini anlarlar. Şimdi CHP içinde bir hakimiyet mücadelesi var ve bu partide de kendileri gibi düşünenlerin ve tabii kendilerini fonlamayı sürdüreceklerin başa geçmesi kavgasına girmiş durumdalar.