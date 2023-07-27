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Haberler Galeri CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın
Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:52

CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

'Tarafsız' ve 'bağımsız' olduklarını savunmalarına rağmen CHP ile sözleşme bile imzaladıkları ortaya çıkan muhalif medyanın skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. İptal edilişiyle ortaya çıkan CHP'nin Halk TV'ye verdiği paranın yıllık 70 milyon lira olduğu iddia edilirken Kılıçdaroğlu hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını bildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise, başka kanallara da 'sözleşme' adı altında para aktardıklarını itiraf etti. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu da Eren Erdem'i trol ordusu yaratmakla itham etti. Basın etiğini hiçe sayan skandallara karşı hukukçular iddiaların araştırılması çağrısında bulundu.

HARUN SEKMEN
CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı), "Yetkili ağızlardan ortaya atılan iddialar çok vahim. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Basın Savcılarının mutlaka harekete geçmesi gerekir. Medyada gündem olan suça ve isnat edilenlere ilişkin soruşturmaları takip etmektedir. İddiaların odağında kim varsa hem ilişki ağlarına hem de mal varlıklarına bakılmalı. Partilerin reklam sözleşmesi yapması olağandır.

CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

Ama görünen o ki bir habercilik sözleşmesi yapılmış." dedi.Sarı, "Medya tarihimizde görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Bir siyasi partiyle sözleşme adı altında ücretlerin alınması habercilik değildir. Kanunun tanıdığı sınırların dışına çıkan iddialar en yetkili ağızlardan beyan ediliyor. Yani ortada soyut bir iddia değil bizzat yetkili kişilerin isnatları var. Hukuken bu iddiaların soruşturulması gerekiyor." diye konuştu.

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CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

"YANDAŞLARI FONLAMAKTA BONKÖR DAVRANMIŞLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ise, "CHP yandaşlarını fonlanmakta oldukça bonkör davranıyormuş. Sorsan, hepsi 'objektif' hepsi 'tarafsız' ve 'gazeteci' olarak kendi kanallarında, TV'lerde köşelerinde ahkam keserler." değerlendirmesini yaptı.

CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

Gazeteci İsmail Halis de, "Bir partinin, bir televizyon kanalına para akıttığını, aralarında çıkar çatışması çıktığı için öğrenebiliyor seçmenleri. Kemal Bey diyor ki, Oda TV'ye para geliyor, gazeteciler maaş dağıtılıyor. Onlarca 'CHP gazetecisi' tarihin 'tüm yandaş yayınlarını' toplasak, erişemeyeceğimiz yandaşlığı, sadece 1 ayda sahneliyor. Medya medya olalı böyle bir payandalık ve teşnelik seviye görmedi." paylaşımında bulundu.

CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın

"KONU CHP GENEL BAŞKANLIĞI OLUNCA AYRIŞMA BAŞLADI"

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise şu görüşleri paylaştı:

"CHP mensupları arasında şiddetlenen, hangi medya kuruluşlarının ve mensuplarının genel merkez ya da belediyelerden ne kadar para aldıkları tartışması temelde bir zihniyet meselesi ile ilgili. CHP zihniyetindekiler, demokrasiden kendi dediklerinin olmasını anladıkları gibi, basın özgürlüğü derken de, kendileri gibi düşünen basın yayın organlarının özgürlüklerini anlarlar. Şimdi CHP içinde bir hakimiyet mücadelesi var ve bu partide de kendileri gibi düşünenlerin ve tabii kendilerini fonlamayı sürdüreceklerin başa geçmesi kavgasına girmiş durumdalar.

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