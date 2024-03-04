CHP Mersin’de de DEM’lendi: Türk denilmesinden utanan Abdurrahman Yıldız için ortak miting yaptılar!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde de eski ittifak ortağı DEM Parti'nin kapısına gitti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in tüm şartlarını kabul etti. Kandil'den gelen talimatla ittifak kuran CHP ve DEM, pek çok il için anlaşmaya gitti. İstanbul'un Esenyurt İlçesi başta olmak üzere Mersin ve Adana'da da DEM'in adaylarına destek verildi.