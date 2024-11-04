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Haberler Galeri CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!
Giriş Tarihi: 04.11.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:44

CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptığı ve 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Olayı siyasi şova dönüştüren CHP İstanbul Adalet Sarayı'ında toplanma ve Esenyurt'ta nöbet çağrısı yaptı. Siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya çalışan CHP'nin Ahmet Özer için bir avukat göndermediği ve tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı.

Halit TURAN
CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

Geçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna 5 gündür itiraz edilmediği ortaya çıktı.

CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

Soruşturmayı yürüten başsavcı ve savcıları hedef gösteren CHP üst yönetimi, Özer için bir avukat görevlendirmediği gibi tutukluluğuna da itiraz etmezken İstanbul Adalet Sarayı'ında toplanma ve Esenyurt'ta nöbet çağrıları yapması dikkat çekti.

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CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarını engellemeye çalışan CHP'nin bu tutumu; siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalama olarak yorumlandı.

CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Özer'in tutuklanma gerekçesinde; süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedilmişti.

CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

NÖBET ÇAĞRISI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağanüstü toplanarak, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanma çağrısı yapmıştı.

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