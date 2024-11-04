CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!

Soruşturmayı yürüten başsavcı ve savcıları hedef gösteren CHP üst yönetimi, Özer için bir avukat görevlendirmediği gibi tutukluluğuna da itiraz etmezken İstanbul Adalet Sarayı'ında toplanma ve Esenyurt'ta nöbet çağrıları yapması dikkat çekti.