Giriş Tarihi: 04.11.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024
17:44
CHP siyasi şova dönüştürmüştü: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz yok!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptığı ve 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Olayı siyasi şova dönüştüren CHP İstanbul Adalet Sarayı'ında toplanma ve Esenyurt'ta nöbet çağrısı yaptı. Siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya çalışan CHP'nin Ahmet Özer için bir avukat göndermediği ve tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı.