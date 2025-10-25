CHP temize çekildi mi? İddiaların sahibi de suçlananlar da CHP’lilerdi | Okan Müderrisoğlu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayına yönelik iddiaların sahibi de suçlanan tarafı da CHP'lilerdi. Her ne kadar dosyalar yargıya taşınmış olsa da hesaplaşma CHP'nin iç işi idi. CHP'deki aile sorunlarının iktidarın işine yaradığı tezi, sadece günlük söylemden ibaretti." dedi.

İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'Mahkeme kararı ne dedi? CHP temize çekildi mi?' başlıklı yazısı:

Nihayet her türlü spekülasyon, tahmin ve yorum son buldu. CHP'nin, 3-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı bağlamındaki iddialar bir noktaya bağlandı. Bağlanmasına bağlandı da acaba hakiki manada temize çekildi mi? Önce şu gerçeğin altını çizelim… Mahkeme, Türk yargısına dair önyargıları kırmakla kalmadı, anlaması gerekenler için çarpıcı bir ders ve karar verdi.