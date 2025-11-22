CHP terörün bitmesini neden istemiyor? Yine tarihin yanlış tarafındalar | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Evet, CHP bugün yine tarihin yanlış tarafında. Yine çözüme karşı. Yine süreci zehirleyen yerde. İçerideki İmamoğlu da farklı değil. Popülist, yüzeysel, rüzgâra göre dönen, devlet aklını okumaktan aciz" ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün 'CHP, çözümü akrep gibi zehirliyor' başlıklı yazısı:

"Akrep gibisin kardeşim, korkak bir karanlık içindesin, akrep gibi..."

Nâzım'ın bu dizeleri, bugün Türkiye siyasetinin en temel paradoksunu anlatmak için yazılmış gibidir: CHP ne kadar değiştiğini söylerse söylesin, genetik kodu aynı kalıyor, zehir hep aynı yerden akıyor. Türkiye birkaç gündür "terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu konuşuyor.