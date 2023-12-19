Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
07:12
CHP Üyesi isim belgeleriyle açıkladı! HALK TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun FETÖ bağı ifşa oldu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve değişimcilere karşı tutum almasıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan parti içindeki birçok hukuksuzlukla ilgili ifşaatlarda bulunmuştu. Tolgahan Erdoğan bu kez Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, FETÖ'nün İngiltere'deki en güçlü yayın organı BizNet'e (BN) iki şirketinin reklamını verdiğini belgeleriyle açıkladı.