CHP Üyesi isim belgeleriyle açıkladı! HALK TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun FETÖ bağı ifşa oldu

"MAHİROĞLU DİBE VURMUŞTU, BATMIŞTI"



İngiltere'de 'Select' isimli bir tekstil markasıyla bilinen Cafer Özdemir'in üzerine kayıtlı 3 şirket olduğunu ve bunların kayyum sürecinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Select markası geçtiğimiz yıllarda 18 şubesini kapattı. O yıllarda Cafer Özdemir çok ilginç biriyle tanıştı. İsmi; Elias Solomou. Ve bu kişiyle birlikte Caferelia adlı bir şirket kurdu. Bu kişi üzerine yurt dışında çok fazla kişiyle görüştüm ve ilginç bulgulara rastladım.



