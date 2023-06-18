Giriş Tarihi: 18.06.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
08:01
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?
8'li koalisyon ve Batılı işbirlikçilerin Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi 'helalleşeceğiz' çıkışıyla seçmenin gözünü boyamaya çalışmıştı. Genel seçimlerde uğradığı hezimet sonrası Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yine çark etti. Katıldığı televizyon programında köylülere hakaretler yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşeceğiz' çıkışının tamamen oy verecek vatandaşları kandırmak için ortaya attığı bir slogan olduğunu gözler önüne serdi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi ve sonrası ikiyüzlü tavrını gösteren bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı…