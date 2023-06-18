Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:01

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

8'li koalisyon ve Batılı işbirlikçilerin Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi 'helalleşeceğiz' çıkışıyla seçmenin gözünü boyamaya çalışmıştı. Genel seçimlerde uğradığı hezimet sonrası Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yine çark etti. Katıldığı televizyon programında köylülere hakaretler yağdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşeceğiz' çıkışının tamamen oy verecek vatandaşları kandırmak için ortaya attığı bir slogan olduğunu gözler önüne serdi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi ve sonrası ikiyüzlü tavrını gösteren bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı…

MELİH ALTINOK
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Herkesle helalleşiyorlardı...
Hatalarını anladıklarını, artık faşistlik, ayrımcılık yapmayacaklarını, insanlara, değerlerine hakaret etmeyeceklerini, bu kez samimi olduklarını söylüyorlardı.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Oyunu alamadıkları dindarlara, muhafazakârlara, yoksullara, emekçilere şirin görünmek için camiden, gecekondudan çıkmıyor, iftar sofralarından kalkmıyorlardı.
Poz verirken kareye mutlaka bir başörtülü kadın, takkeli hacı amca, "köylü" sıkıştırıyorlardı.
Numaracılık çığırından çıkmıştı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Öyle ki seçilir seçilmez ilk işi belediyeden muhafazakâr işçileri kovmak olan İmamoğlu, teravih namazını 40 rekât kılmaya başladığını söylüyordu.
Halk, birkaç ayda evlad-ı Fatihan'a dönüşen Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesiyle "takiyelerini" yemedi.
Kaybettiler. Aynı zamanda soğukkanlılıklarını da...

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Daha sandıklar soğumadan Erdoğan'a oy veren depremzedelere yaptıkları yardımları "haram" ettiler.
Kılıçdaroğlu çıkıp yenilgisinin faturasını "oyunu 500 TL'ye satan cahil köylülere" kesti.
Seçmenleriyse biliyorsunuz hâlâ güneyde inkâr nöbetlerinde... Bodrum'daki hanzo mekânlarında çekilmiş fotoğraflarının altına, "Pis fakirler, bizim keyfimiz yerinde, bundan sonrasını siz düşünün" notları düşüyorlar.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Birkaç gündür de Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener üzerinden "Bu sağcılara, dindarlara, muhafazakârlara güven müven olmaz" diye söyleniyorlar.
Evet, helalleşme dedikleri şeyin oya mukabil olduğunu itiraf ediyorlar...

SON DAKİKA