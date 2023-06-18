CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl helalleşeceklerini gördünüz mü?

Birkaç gündür de Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener üzerinden "Bu sağcılara, dindarlara, muhafazakârlara güven müven olmaz" diye söyleniyorlar.

Evet, helalleşme dedikleri şeyin oya mukabil olduğunu itiraf ediyorlar...



