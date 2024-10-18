CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail ordusu tarafından öldürüldü" açıklamasını yaptı. Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada Sinwar'ın şehit olduğunu gösteren görseller ve görüntüler yer aldı.