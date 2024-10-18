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Haberler Galeri CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor!
Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:45

CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor!

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, işgalci ve soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edildi. Sözcü Televizyonu ise Sinvar'ın öldürüldüğünü skandal bir manşet ile duyurdu. Yahya Sinvar'ın karşısına gülen Netanyahu görseli koyan Sözcü Televizyonu "İsrail' Hamas'ı tek tek indiriyor" başlığı attı. Sözcü'nün skandal manşetine sosyal medyadan tepki gösterildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik soykırıma devam ediyor. Bir yılı aşan soykırımda kadın, çocuk demeden on binlerce Müslümanı öldüren İsrail, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti.

CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail ordusu tarafından öldürüldü" açıklamasını yaptı. Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada Sinwar'ın şehit olduğunu gösteren görseller ve görüntüler yer aldı.

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CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET

CHP yandaşı Sözcü Televizyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İsrail, Hamas'ı tek tek indiriyor" başlığı atıldı. Hatta manşette gülen bir Netanyahu fotoğrafı konulmuştu.

CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sözcü Televizyonu'nun attığı manşete ise sosyal medyada çok sert tepkiler geldi. Bazı vatandaşlar "İsrail'in sözcüsü" şeklinde yorumlar yazdı.

CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Bu nasıl Yahudi sevici bir dil!? Medyanın yüz karası. İsrail destekçisi Sözcü haddini bil" dedi.

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