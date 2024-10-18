Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
00:45
CHP yandaşı Sözcü’den skandal Yahya Sinvar manşeti: İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor!
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, işgalci ve soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edildi. Sözcü Televizyonu ise Sinvar'ın öldürüldüğünü skandal bir manşet ile duyurdu. Yahya Sinvar'ın karşısına gülen Netanyahu görseli koyan Sözcü Televizyonu "İsrail' Hamas'ı tek tek indiriyor" başlığı attı. Sözcü'nün skandal manşetine sosyal medyadan tepki gösterildi.