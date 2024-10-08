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Haberler Galeri CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:10

CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz ve istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hüseyin Baş'ın, İl Kadın Kolları'nda yönetim kurulu üyesi olan 20 yaşındaki Ş.Ö. isimli genç kızı defalarca taciz ettiği öne sürüldü. Genç kızı, Elazığ'daki bağ evine davet eden Baş'ın genç kıza istememesine rağmen yakınlaşıp, tacizde bulunduğu iddia edildi.

CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

Seri taciz ve cinsel istismar vakalarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir taciz skandalı daha patlak verdi.

CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce, CHP Elazığ İl Başkanlığı yönetiminde Disiplin Kurulu üyesi olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Baş, partide görev yapan 20 yaşındaki Ş.Ö. ile yakınlık kurmak istedi.

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CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

Parti çalışmalarının ardından genç kıza ağabeylik rolü yaparak bağ evine davet etti. Yakınlık kurma çabasıyla Ş.Ö.'ye dokunmaya başlayan Hüseyin Baş, genç kızın durumdan rahatsız olmasına rağmen tacize devam etti.

CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

Olayın korkusuyla suskun kalan genç kız yaşadıklarını önce arkadaşlarına ardından CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil'e anlattı.

CHP yine taciz skandalı! Detaylar mide bulandırıcı: 20 yaşındaki genç kızı bağ evine götürüp...

CHP'Lİ KADIN KOLLARI BAŞKANI TACİZE GÖZ YUMDU

CHP Kadın Kolları üyesi Ş.Ö.'nün arkadaşları durumu gündeme getirmek için kamuoyu oluşturmaya çalıştı. CHP'li Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ise olayın gündeme gelmemesi için genç kıza ve arkadaşlarına ses kaydı gönderip, sessiz kalmalarını söyledi.

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