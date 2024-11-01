Giriş Tarihi: 01.11.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
07:40
CHP yine tarihin yanlış yerinde! "Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı"
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünlü köşe yazısında, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlamasıyla tutuklanmasını kaleme aldı. CHP'nin özellikle son 15 yılda Türkiye'nin başına bela olan bütün sorunlar karşısında tarihin yanlış yerinde durduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Baksanıza önceki gün tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olayı, CHP'yi bir kez daha tarihin yanlış yerinde durmaya sürükledi." dedi.