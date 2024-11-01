CHP yine tarihin yanlış yerinde! "Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı"

Bir kez olsun HDP ve DEM partilerinin "PKK'yla ilişkisini" sorgulamadı. Aynı şekilde ABD emperyalizminin Suriye'de silahlandırdığı PKK-YPG meselesine de itiraz etmedi.

Bu tabloyu uzatmak mümkün. CHP özellikle son 15 yılda Türkiye'nin başına bela olan bütün sorunları karşısında hep aynı şekilde tarihin yanlış yerinde durdu. İlk kez Özgür Özel normalleşme siyaseti ve Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası bunu değiştirme cesareti gösterdi ama bu da uzun sürmedi. Baksanıza önceki gün tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olayı, CHP'yi bir kez daha tarihin yanlış yerinde durmaya sürükledi.