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Haberler Galeri CHP yine tarihin yanlış yerinde! "Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı"
Giriş Tarihi: 01.11.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 07:40

CHP yine tarihin yanlış yerinde! "Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı"

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünlü köşe yazısında, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlamasıyla tutuklanmasını kaleme aldı. CHP'nin özellikle son 15 yılda Türkiye'nin başına bela olan bütün sorunlar karşısında tarihin yanlış yerinde durduğuna dikkat çeken Mahmut Övür, "Baksanıza önceki gün tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olayı, CHP'yi bir kez daha tarihin yanlış yerinde durmaya sürükledi." dedi.

MAHMUT ÖVÜR
CHP yine tarihin yanlış yerinde! Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deyimiyle söyleyelim; CHP yine tarihin yanlış yerinde durdu. Hem de çok değil birkaç gün önce ilk kez Cumhurbaşkanı'ndan "normalleşme"nin bir gereği olan övgüler aldığı, "Tarihin doğru tarafında durmalıyız" sözünden sonra. Bu sarmaldan CHP bir türlü çıkamadı. Geçmişi bir yana bırakıyorum, son 22 yılda bütün siyasetini AK Parti karşıtlığı üzerine kurdu.

CHP yine tarihin yanlış yerinde! Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı

AK Parti AB yanlısı olduğunda veya ABD'yle ilişkileri normalken CHP karşıydı. Ne zaman AK Parti, "AB bizi 50 yıldır kapısında bekletip oyalıyor" deyince ve ABD'yle itiraz edince en ateşli ABD ve AB yanlısı parti CHP oldu.
Uzun yıllar F Tipi diyerek mücadele ettiği Fetullahçılar devleti kuşatıp operasyon yapacak noktaya gelince, daha doğrusu FETÖ olunca CHP onlara da sahip çıktı, kol kanat gerdi.
Basit ama çarpıcıydı, "katillikle suçladığı" bir siyasi aktörü bile "bilge adam" mertebesine yükseltti.
CHP'nin tek ölçüsü AK Parti karşıtlığıydı.

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CHP yine tarihin yanlış yerinde! Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı

Bu açıdan en tehlikeli ve siyaseti zehirleyen hamlelerini de Kürt meselesiyle ilgili adımlarda gördük. AK Parti ne zaman Kürt açılımında bulunsa CHP en sert muhalefeti yaptı. Kürtçe televizyonun açılmasına bile destek vermedi. Hatta çözüm süreçlerine gönülsüz destek veren dönemin HDP'siyle açık açık kavga etti. Ne zaman ki çözüm süreçleri başarısız oldu, CHP hemen devreye girdi ve HDP-DEM partilerine oy verme dâhil her türlü desteği verdi.

CHP yine tarihin yanlış yerinde! Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı

Bir kez olsun HDP ve DEM partilerinin "PKK'yla ilişkisini" sorgulamadı. Aynı şekilde ABD emperyalizminin Suriye'de silahlandırdığı PKK-YPG meselesine de itiraz etmedi.
Bu tabloyu uzatmak mümkün. CHP özellikle son 15 yılda Türkiye'nin başına bela olan bütün sorunları karşısında hep aynı şekilde tarihin yanlış yerinde durdu. İlk kez Özgür Özel normalleşme siyaseti ve Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası bunu değiştirme cesareti gösterdi ama bu da uzun sürmedi. Baksanıza önceki gün tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olayı, CHP'yi bir kez daha tarihin yanlış yerinde durmaya sürükledi.

CHP yine tarihin yanlış yerinde! Bir kere bile PKK ile ilişkisini sorgulamadı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Dünyada ve çevremizde olup bitenler bir yana, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin küresel güç merkezlerini bile şoke eden tarihi çıkışının tartışıldığı bir zaman diliminde cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, siyasetini Esenyurt ölçeğine sıkıştırmış durumda. Olayın buralara varacağı zaten belliydi. Bunu en iyi bilen de DEM'e yön veren Kandil aklıydı.

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