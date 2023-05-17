Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
10:41
CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP'li Enver Salih Dinçer'in eşi depremzedelere nefret kustu
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgelerinde sandıktan Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin birinci çıkmasıyla sosyal medyada depremzedelere beddua edenler türedi. Sosyal medyada dolanan skandal sözler yetmezmiş gibi CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri AK Parti ve Erdoğan'a oy verdiler diye kapı dışarı etmişti. Bu skandalların son örneği de CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşinden geldi. Tuba Gelincik Dinçer 'Atatürk yanlış milleti kurtarmış' ifadeleri ile nefretini kustu.