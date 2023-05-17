Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP'li Enver Salih Dinçer'in eşi depremzedelere nefret kustu
Giriş Tarihi: 17.05.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:41

CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP'li Enver Salih Dinçer'in eşi depremzedelere nefret kustu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgelerinde sandıktan Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin birinci çıkmasıyla sosyal medyada depremzedelere beddua edenler türedi. Sosyal medyada dolanan skandal sözler yetmezmiş gibi CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremzedeleri AK Parti ve Erdoğan'a oy verdiler diye kapı dışarı etmişti. Bu skandalların son örneği de CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşinden geldi. Tuba Gelincik Dinçer 'Atatürk yanlış milleti kurtarmış' ifadeleri ile nefretini kustu.

Ceyhan TORLAK
CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP’li Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2,5 milyon oy ile fark atması sonrası sosyal medyada adeta nefret kusma kampanyası başlatıldı. Depremzedelere ağza alınmayacak laflar edenler yetmezmiş gibi CHP'li belediye Başkanı Enver Salih Dİnçer'in eşi 'Atatürk yanlış milleti kurtarmış' sözleri ile skandala ortak oldu.

CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP’li Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu

Başkan Erdoğan'ın seçimlerin ilk turunda rakibine attığı büyük fark CHP'lileri rahatsız etti. Çine Belediyesi'nin CHP'Li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer, skandal ifadeleri kullanan isimlerden biri oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP’li Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu

Dinçer, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" dedi. Dinçer skandal paylaşımını ise gelen tepkilerin ardından geri çekti.

CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP’li Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza attı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

CHP zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi: CHP’li Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu

21 MAYIS'A KADAR BOŞALTIN
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedelere yönelik tahliye kararı otellere asıldı.

SON DAKİKA