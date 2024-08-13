CHP zulmüne emekçi isyanı! Parasını alamadıkları için eylem yapan çalışanları fişleyip işten attılar

İş bırakma eylemi yaparak maaşlarını gününde ve eksiksiz almak isteyen 93 işçi, bir anda ekmeğinden oldu. Tazminat bile ödemeyen belediye, gerekçe olarak İş Kanunu'nun "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" maddesini gösterdi.



