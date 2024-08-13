Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:29
CHP zulmüne emekçi isyanı! Parasını alamadıkları için eylem yapan çalışanları fişleyip işten attılar
CHP'li Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını taksit taksit aldıkları için iş bırakma eylemi yapan çalışanları fişleyip işten attı. Tazminat bile alamadan ekmeğinden olan mağdur işçiler, "CHP bizi bitirdi" diyerek isyan etti. Belediyedeki birçok işçinin tefecilerin eline düştüğü, yaklaşık 2 ay önce ise bir zabıta memurunun maddi sıkıntılar yüzünden intihar ettiği bildirildi.