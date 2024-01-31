CHP’de Çiğli’nin ardından Çeşme krizi! Genel merkezi protesto etti: İthal aday istemiyoruz

EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 30 BİN TL OLACAK

İşçi ücretlerine yapılan zammı da açıklayan Oran, "Çeşme'de en düşük ücreti bugünden itibaren 30 bin TL yapıyoruz. Aynı şekil yükselişi de Çeştur çalışanlarına yapıyorum. Çeşmede bizim kahrımızı çeken emekçilerimizi ezdirmem, ezdirmeyeceğim" diye konuştu.

ÇEŞME İTHAL ADAY İSTEMİYOR

Diğer aday adaylarına da çağrıda bulunduğunu belirten Oran, "Siz beni tanıyorsunuz, siz Eko'nuzu tanıyorsunuz! Buradan sesleniyorum sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken, Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak Çeşme'yi tanımayan, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? İthal aday istemiyoruz! 4 yılımızın yarısı pandemi ve ekonomik krizlerle geçti. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. En umutsuz anlarımızda, karamsar günlerimizde mavi gözlü Selanik'te doğan liderimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Benim yolum Çeşme'ye hizmetin yolu. Benimle bu yolda yürümeye var mısınız? Bugüne kadar 1 kere bile ben böyle yapacağım demedim. Benim çıkarım bunu gerektiriyor demedim. Çeşmelilerin çıkarı için mücadele ettim ve etmeye devam edeceğim. Buraya gelmeden Çeşme'mizden aday olan tüm aday adaylarını buraya çağırdım. Gelin beraber isyan edelim, ithal adaya karşı birlikte isyan edelim dedim. Çok geç olmadan genel merkezin bu yoldan dönmesini isteyelim. Çünkü Çeşme ithal adayı istemiyor" dedi.