CHP’de ’Cumhurbaşkanlığı Adaylığı’ krizi: Mansur Yavaş’tan flaş çıkış! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme!

Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:54
CHP'deki parti içi kriz olası 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' hamleleriyle daha da alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ön Seçim' planı sonrası nasıl bir tavır takınacağı merak edilen Mansur Yavaş bugün yaptığı çıkışla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e adeta göndermede bulundu. Yavaş, aday belirlemek için tarihin çok erken olduğunu söyledi. Yavaş, "O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz." dedi.