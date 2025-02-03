CHP’de ’Cumhurbaşkanlığı Adaylığı’ krizi: Mansur Yavaş’tan flaş çıkış! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme!

Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" şeklindeki soruya da, "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz." dedi.