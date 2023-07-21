Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
07:30
CHP'de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde 12. Kez kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden tepkiler sert bir şekilde yükselmeye devam ediyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini düşünen isimlerin başında gelen İBBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ile parti içi muhalefet ayyuka çıkmış oldu. İnternete sızdırılan CHP içi darbe toplantısını kimin sızdırdığı ise hala gizemini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki kaset skandalını yazdı.Peki bu kaseti kim sızdırdı? Üç ihtimal var…