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Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 07:30

CHP'de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde 12. Kez kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden tepkiler sert bir şekilde yükselmeye devam ediyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini düşünen isimlerin başında gelen İBBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ile parti içi muhalefet ayyuka çıkmış oldu. İnternete sızdırılan CHP içi darbe toplantısını kimin sızdırdığı ise hala gizemini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'deki kaset skandalını yazdı.Peki bu kaseti kim sızdırdı? Üç ihtimal var…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

CHP'nin her zaman kongreleri ve kurultayları gerilimli ve sorunlu oldu. Bu yüzden CHP'ye "kurultaylar partisi" deniyordu. Ancak sonradan FETÖ vari kaset kumpaslar da gündeme gelince işin tadı hayli kaçtı.

CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

Son örneğini de seçim sürecinde Muharrem İnce'nin çekilmesini sağlayan kirli operasyonla gördük. Şimdi buna CHP'lilerin deyimiyle "İhanet kaseti" de eklendi. Bu kasetle neyin amaçlandığı kadar kimin sızdırdığı da merak ediliyor.

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CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

Olağan şüpheliler arasında birkaç merkezden söz ediliyor. İnandırıcı bulunmasa da ilk sırada CHP yönetimi var. Ama daha güçlü bir merkezden de söz ediliyor. Yakın tarihin karanlık olaylarını iyi bilen yazar İsmail Nacar şöyle diyor:

CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

"Bu kaseti sızdıranlar ile CHP'ye kaset komplosu kuranlar aynı kesimler. Hedefleri de Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başında tutmak. Bir el bu konuda müthiş bir çaba harcıyor.

CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

Arka planında da Alevi mağduriyetini canlı tutma hesabı var. O hesabı yapanlar artık seçimlerle yönetimin değişmeyeceğine inanıyor."

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