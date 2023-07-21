CHP’de İhanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var

Olağan şüpheliler arasında birkaç merkezden söz ediliyor. İnandırıcı bulunmasa da ilk sırada CHP yönetimi var. Ama daha güçlü bir merkezden de söz ediliyor. Yakın tarihin karanlık olaylarını iyi bilen yazar İsmail Nacar şöyle diyor:



