CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme de partide 7 dönemdir milletvekilliği yapan Erdoğan Toprak'tan geldi. 'Değişim' tartışmalarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıprattığını söyleyen Toprak, "Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil" açıklamasında bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.