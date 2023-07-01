CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

Erdoğan Toprak şu ifadeleri kullandı:

"Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz. Genel başkan gece gündüz çalıştı. İttifakı kurdu, bu ülkede herkes susarken adalet yürüyüşünü başlattı.

Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil, aksine değişimin sağlam olacağına inanırsa onun arkasında duracak bir isimdir. Koltuk hırsı olmayan ve bu sürecin önünü açacak akil kişi de kendisidir.