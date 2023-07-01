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Haberler Galeri CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:04

CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme de partide 7 dönemdir milletvekilliği yapan Erdoğan Toprak'tan geldi. 'Değişim' tartışmalarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıprattığını söyleyen Toprak, "Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil" açıklamasında bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

Seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında değişim tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üst üste 12'nci seçim mağlubiyetini alırken, parti içinde 'değişim'in fitilini ateşleyen isim sık sık 'oğlum' diye bahsettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Seçimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." dedi ve doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim." dedi.

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CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

İmamoğlu'nun sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, istifa seslerine kulak vermediği görüldü. Kılıçdaroğlu "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" diyerek 'devam' mesajı verdi.

CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

"DEĞİŞİM TARTIŞMALARI GENEL BAŞKANI YIPRATIYOR"

Yerel seçimler öncesi 'değişim' tartışmaların sürdüğü CHP'deki krize bir isim daha katıldı. 7 dönemdir partide milletvekili olan Erdoğan Toprak, İmamoğlu'na göndermede bulunarak Kılıçdaroğlu'nu savundu.

CHP’de ’değişim’ krizi büyüyor! İmamoğlu’na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

Erdoğan Toprak şu ifadeleri kullandı:

"Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz. Genel başkan gece gündüz çalıştı. İttifakı kurdu, bu ülkede herkes susarken adalet yürüyüşünü başlattı.

Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil, aksine değişimin sağlam olacağına inanırsa onun arkasında duracak bir isimdir. Koltuk hırsı olmayan ve bu sürecin önünü açacak akil kişi de kendisidir.

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