CHP’de delege borsasının perde arkası! Değişimciler hangi il başkanlarına para saçtı?

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, 8. Olağan Kurultayın yapıldığı gün ve öncesinde dönen kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkarttı. Delege borsasına ilişkin önemli bilgiler veren Çakır, parayla delege satın alma ağını deşifre etti. Delege borsasını İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönettiğini söyleyen Çakır, Kılıçdaroğlu'na imza verenleri Özgür Çelik ile görüştürdüğünü paylaştı. Kurultay öncesi Ankara'da bir otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın, Özgür Çelik ile görüştüğünü söyleyen Çakır, "İl Başkanı içeri girdiğinde morali bozuktu, çıkarken yüzü gülüyordu. Gözlerinde dolar işareti gördüm. Eli boş girdi, çantayla çıktı" dedi. Çakır, değişimcileri destekleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a ise Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydetti.