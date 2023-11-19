CHP’de delege borsasının perde arkası! Değişimciler hangi il başkanlarına para saçtı?

BURADA DA BİR RANT VAR

Çakır, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın da o gece otelde bulunduğunu, kendisine Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydederek, "Burada da bir rant var.