CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

"Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır."