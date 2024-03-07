Giriş Tarihi: 07.03.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
13:15
CHP'de DEM krizi! Burcu Köksal'ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM Parti" çıkışı parti içinde krize neden oldu. "Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul özelinde Kandil'in siyasi uzantısı ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın sözlerini "sürçülisan" oldu diyerek düzeltirken, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Köksal, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum." dedi. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalara dahil oldu ve gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. İşte detaylar...