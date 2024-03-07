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Haberler Galeri CHP'de DEM krizi! Burcu Köksal'ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:15

CHP'de DEM krizi! Burcu Köksal'ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM Parti" çıkışı parti içinde krize neden oldu. "Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul özelinde Kandil'in siyasi uzantısı ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın sözlerini "sürçülisan" oldu diyerek düzeltirken, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Köksal, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum." dedi. Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalara dahil oldu ve gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı.

CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

Köksal'ın bu çıkışı, "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP'yi zor durumda bıraktı.

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CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

ÖZEL'DEN DÜZELTME: KAPILAR TÜM SİYASİ PARTİLERE AÇIK

Bu gelişme üzerine Uşak'ta bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, olaya müdahale etmek için hızla harekete geçti ve Köksal'ın ifadelerini düzeltti. Özel, söz konusu açıklamalar hakkında kamuoyuna şu ifadeleri kullandı:
CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

"Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu Başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır."

CHP’de DEM krizi! Burcu Köksal’ın çıkışı partiyi karıştırdı: Ya kendine başka iş bulacak ya da...

KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA: DİLİM SÜRÇMEDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuyla ilgili açıklama yapan Köksal, konuşmasında herhangi bir dil sürçmesi olmadığını söyledi.

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