Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
07:35
CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı
CHP'de son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi. Madde 47'de yer alan, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez" hükmünü 1 hafta aşmasına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi çiğneyerek sorgusuz sualsiz listeler oluşturdu.