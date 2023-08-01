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Haberler Galeri CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı
Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:35

CHP'de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

CHP'de son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi. Madde 47'de yer alan, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez" hükmünü 1 hafta aşmasına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi çiğneyerek sorgusuz sualsiz listeler oluşturdu.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın önceki gün gündeme taşıdığı, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiası genel merkezde rahatsızlık yarattı.

CHP’de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

Son kurultayını 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştiren CHP, 3 yıllık süre sınırı dolmasına rağmen yeni kurultayını hala toplamadı.

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CHP’de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

Madde 47'yi açık açık ihlal ettiği görülen Kılıçdaroğlu, daha önce de "salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini" bahane ederek geçen sene yapılması gereken kurultayı 1 sene ertelemişti.

CHP’de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

O dönem paylaşılan açıklamada "kurultayın 2023 yılı temmuz ayı içerisinde yapılacağı" duyurulmuştu. Resmi duyurusunu da çiğneyen genel merkezin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi ihlal ettiği ortaya çıktı.

CHP’de dikta yönetimi seviye atladı! 47 ve 52. madde skandalı

ÖRGÜTLER SUSTURULDU

CHP listeleri üzerinden küçük ortaklara Meclis'te 38 koltuk hediye eden Kılıçdaroğlu, aday listelerini rahat oluşturabilmek için örgütlere danışmamış ve temayül yoklamaları yapmamıştı.

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