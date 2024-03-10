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Haberler Galeri CHP'de Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul'da DEM'sizlik korkusu sardı
Giriş Tarihi: 10.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 07:56

CHP'de Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul'da DEM'sizlik korkusu sardı

CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın bir mitingde 'Dem partili siyasetçileri belediyeden içeriye sokmam' açıklaması yapması CHP ve DEM'in kirli ilişkisinde bomba etkisi yarattı. 2 taraftan da karşılıklı açıklamalar yapıldı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir beyanname yayınlamak zorunda kaldı. Özgür Özel ile birlikte İBB'nin kaynaklarını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun başkanlıktan indiren Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da DEM korkusu sardı. Öyle ki İmamoğlu soluğu İzmir'de Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu gerekçesiyle aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in yanında aldı. İmamoğlu, İzmir'i DEM ile yönetip Kandil'in siyasi kanadına ihaleler yağdıran Tunç Soyer'den yardım istedi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür siyasi kariyerlerini CHP'nin önüne koyan İmamoğlu ve Soyer'in kirli işbirliği anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

Afyonkarahisar'da patlayan bomba İstanbul'u sarsarken, Ankara da nasibini aldı. Hemen fonda medya harekete geçti ve günah keçisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Herhalde "hançer" yetmedi ki, bu kez "Keleş"le saldırıyorlar.

CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

Onların hedefinde Kılıçdaroğlu'yla birlikte Özgür Özel de var. Şu birkaç günde CHP'de olanlara bakın.

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CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

Afyon'da Burcu Köksal bombası patlıyor, Kılıçdaroğlu yeniden hedefe konuluyor, DEM ayağa kalkıyor, korkuya kapılan İmamoğlu, amiri olan Köksal'ın istifasını istiyor, yetmiyor bu kez devreye Tunç Soyer'i sokuyor.

CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

Peki ne oluyor dersiniz CHP'de?
İşin bir ucunda İstanbul'da DEM'sizlik korkusu, öteki ucunda da gözden çıkartılan Özgür Özel var.

CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

İmamoğlu'nun Özel'den rahatsızlığı az çok biliniyor. Köksal bombası patlayınca bu kez DEM'i kaybetme korkusuna kapılan İmamoğlu bir taşla iki kuş vurmak için Soyer'i devreye sokuyor.

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