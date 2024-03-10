Giriş Tarihi: 10.03.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
07:56
CHP'de Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul'da DEM'sizlik korkusu sardı
CHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın bir mitingde 'Dem partili siyasetçileri belediyeden içeriye sokmam' açıklaması yapması CHP ve DEM'in kirli ilişkisinde bomba etkisi yarattı. 2 taraftan da karşılıklı açıklamalar yapıldı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir beyanname yayınlamak zorunda kaldı. Özgür Özel ile birlikte İBB'nin kaynaklarını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun başkanlıktan indiren Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da DEM korkusu sardı. Öyle ki İmamoğlu soluğu İzmir'de Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu gerekçesiyle aday gösterilmeyen Tunç Soyer'in yanında aldı. İmamoğlu, İzmir'i DEM ile yönetip Kandil'in siyasi kanadına ihaleler yağdıran Tunç Soyer'den yardım istedi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür siyasi kariyerlerini CHP'nin önüne koyan İmamoğlu ve Soyer'in kirli işbirliği anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…