CHP’de Ekrem İmamoğlu’ndan Tunç Soyer bombası! İstanbul’da DEM’sizlik korkusu sardı

Afyonkarahisar'da patlayan bomba İstanbul'u sarsarken, Ankara da nasibini aldı. Hemen fonda medya harekete geçti ve günah keçisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Herhalde "hançer" yetmedi ki, bu kez "Keleş"le saldırıyorlar.



