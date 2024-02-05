Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:07
CHP’de ganimet savaşı: Ölüm villasına izin veren Ekrem İmamoğlu hala oy istiyor!
CHP'de değişim sözde kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun başı çektiği değişimci ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirse de partide kavga zirveye ulaştı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'de bir ganimet savaşının yaşandığını yazdı. İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan ölüm villalarını inşa eden ve bu evleri 60 milyon TL'ye satan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 7'inci kez aday gösterilmesini kaleme alan Övür, "Akıl alır gibi değil. Göz göre göre ölüm evleri yapılmasına izin verenler hala İstanbulludan oy istiyor, aday olabiliyor..." ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…