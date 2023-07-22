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Giriş Tarihi: 22.07.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 21:25

CHP'de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı CHP'de büyük krize neden olmuştu. CHP'nin ağır toplarının da yer aldığı gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bugün belediye başkanları toplantısında ilk kez bir araya geldi. Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, toplantı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dediğini aktaran Yalçın Bayer, "CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha..." diyerek dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. İşte detaylar...

CHP’de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde büyük hezimet yaşayan CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin ağır toplarının katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısı büyük krize neden olmuştu.

CHP’de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zoom toplantısına ilkişkin yaptığı ilk açıklamada, "Etik olarak rahatsız edici" yorumunda bulunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde şok etkisi yaratan toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bugün ilk kez belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

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CHP’de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

İMAMOĞLU: YAPTIĞIMIZ TOPLANTI ETİK DIŞI DEĞİLDİ

Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığında olan İmamoğlu'nun, gelen eleştiriler üzerine toplantıda, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi.

Bazı belediye başkanlarından helen sert eleştiriler üzerine İmamoğlu'nun 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' dediği de gelen bilgiler arasında...

CHP’de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

FLAŞ İDDİA: İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA GELDİ

Toplantıda yaşanan tartışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı.

CHP’de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini iddia etti.

Bayer ayrıca, bunun üzerine Ahmet Akın'ın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdiğini aktardı.

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