Giriş Tarihi: 22.07.2023 21:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 21:25

CHP'de gergin yüzleşme! İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Genel Başkanlığa devam ederseniz...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı CHP'de büyük krize neden olmuştu. CHP'nin ağır toplarının da yer aldığı gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bugün belediye başkanları toplantısında ilk kez bir araya geldi. Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, toplantı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dediğini aktaran Yalçın Bayer, "CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha..." diyerek dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. İşte detaylar...