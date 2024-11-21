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Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 06:40

CHP'de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

CHP'deki parti içi iç savaş ve güç kavgalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan fonladığı medya üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konser foyalarını ortaya çıkarırken bir yandan da eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden cevap veriyor. CHP genel başkanı Özgür Özel'i tamamen avucunun içine alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşanan güç savaşları sonrası partiyi dizayn etmeye başladı. Kulislerde dolaşan bilgilerde İmamoğlu'nun, başkan Özgür Özel'den parti içinde 'Kemalciler' diye tabir ettiği isimlerin MYK'dan atılmasını istediği dedikoduları ayyuka çıkmış durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'de yaşanan kaosa yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı.

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

Bütün dünya Biden aklının 3'üncü dünya savaşını çıkarıp çıkarmayacağıyla uğraşırken, CHP'liler de birbirini yemekle uğraşıyor.

CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

Üstelik bir iki cephede değil, 4-5 cephede birden "yeme savaşı" sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığı elinde tutmak için hem eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de kendisini o makama getirdi diye başında Demokles'in kılıcı gibi sallanan Ekrem İmamoğlu'na karşı "dik" durma savaş veriyor. Bu yüzden de siyaset üretmeye vakti yok.

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CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

İmamoğlu ise "Değişimi ben başlattım, siz nereden çıktınız?" havasında hem Özel'e hem de bugüne kadar siyasi risk üstlenmeden siyaset yapan Mansur Yavaş'a karşı diş biliyor ve onları durdurmak için her yolu deniyor.

CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

Mansur Yavaş'ın durumu da farklı değil. O, esas hedefinin İmamoğlu olduğunu biliyor ve onun hanesine artık yazacak hiçbir çabanın içine girmiyor.

CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

En son kendisine yönelik Saraçhane medyasının yaptığı saldırılara karşı da ciddi bir hazırlık içinde. Harekete geçerse ortalık toz duman olur.

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