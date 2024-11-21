CHP’de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?

Üstelik bir iki cephede değil, 4-5 cephede birden "yeme savaşı" sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığı elinde tutmak için hem eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de kendisini o makama getirdi diye başında Demokles'in kılıcı gibi sallanan Ekrem İmamoğlu'na karşı "dik" durma savaş veriyor. Bu yüzden de siyaset üretmeye vakti yok.



