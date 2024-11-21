Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
06:40
CHP'de güç savaşları bitmiyor! İmamoğlu, MYK’dan kimlerin atılmasını istedi?
CHP'deki parti içi iç savaş ve güç kavgalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan fonladığı medya üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konser foyalarını ortaya çıkarırken bir yandan da eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden cevap veriyor. CHP genel başkanı Özgür Özel'i tamamen avucunun içine alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşanan güç savaşları sonrası partiyi dizayn etmeye başladı. Kulislerde dolaşan bilgilerde İmamoğlu'nun, başkan Özgür Özel'den parti içinde 'Kemalciler' diye tabir ettiği isimlerin MYK'dan atılmasını istediği dedikoduları ayyuka çıkmış durumda. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'de yaşanan kaosa yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı.