CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
15:59
CHP'de Hatay krizi aşılamadı. Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala, genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel "Lütfü Savaş'la da konuşacağım. Kazanması imkansız" açıklamasının ardından Lütfü Savaş'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Bir saat süren görüşmede hararetli tartışmalar yaşandı. Özgür Özel, Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" teklifi yaptı. Ancak Lütfü Savaş, "Ben kazanırım" diyerek teklifi kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine çok sinirlenen Özel, "1 Nisan'da bana kumpas yapılacak. Bu koltukta oturabilecek misin?" diyerek Savaş'a sert çıktı. CHP kulislerinde ise partiden destek bulamayan Lütfü Savaş'ın bağımsız adaylığını açıklayacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.