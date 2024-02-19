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Haberler Galeri CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!  
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:59

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

CHP'de Hatay krizi aşılamadı. Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala, genel merkezde hareketli anlar yaşandı. Özgür Özel "Lütfü Savaş'la da konuşacağım. Kazanması imkansız" açıklamasının ardından Lütfü Savaş'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Bir saat süren görüşmede hararetli tartışmalar yaşandı. Özgür Özel, Savaş'a "Adayı birlikte belirleyelim ya da sen bir isim öner, biz gösterelim" teklifi yaptı. Ancak Lütfü Savaş, "Ben kazanırım" diyerek teklifi kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine çok sinirlenen Özel, "1 Nisan'da bana kumpas yapılacak. Bu koltukta oturabilecek misin?" diyerek Savaş'a sert çıktı. CHP kulislerinde ise partiden destek bulamayan Lütfü Savaş'ın bağımsız adaylığını açıklayacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

"ALTERNATİF YOK" SAVUNMASI

Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel ise önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen alternatif yok denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.

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CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE!

Büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı reklam filminde bile yer almayan Lütfü Savaş, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmadı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Tartışmalar sürerken Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Nazan Savaş'ın "Yolumuza devam ediyoruz Hatay" paylaşımı Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekmeyeceği şeklinde yorumlandı.

CHP’de Hatay savaşı! Genel Merkez’de büyük kriz: Lütfü Savaş Özgür Özel’e rest çekti!

Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala bir canlı yayına katılan Özgür Özel Hatay kriziyle ilgili açıklama yaptı.

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