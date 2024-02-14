CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

GÜRSEL TEKİN'DEN PARTİ İÇİ İKTİDAR VURGUSU

İlk olarak CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy için belediye aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak listede yer almayan CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'de ahbap- çavuş ilişkisi ve hemşericilik olduğu ve parti içinde iktidar mücadelesine girildiğini söyledi.