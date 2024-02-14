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Haberler Galeri CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:37

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

Özgür Özel, değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Uğruna gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilse de umduğu başarıyı yakalayamadı. Ekrem İmamoğlu'yla girdiği güç savaşında parti kontrolden çıktı. Liyakatsiz aday tercihleriyle partilileri kızdırdı! Kadro dışı kalan isimler, genel merkeze kazan kaldırdı. Gürsel Tekin'le başlayan istifa dalgası durmadı… Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs "Hainlerle yol yürümem" diyerek görevden ayrıldı. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin de partiyle yollarını ayırdı

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkan değişikliğine gitti. 13 seçimi de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan indirildi, yerine Özgür Özel geçti. Her fırsatta değişim diyen, seçim kazanmayı vadeden ve teşkilatına "Gidin ve seçimi kazanın" emri veren Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti. Bir dönem kardeşim dediği Ekrem İmamoğlu'yla güç savaşına giren Özgür Özel, aday belirleme sürecinde çıkmaza girdi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

LİKAYETSİZ TERCİHLER KRİZİ GETİRDİ

Liyakatsiz aday seçimleri hem seçmenin hem de teşkilatın tepkisini çekti. Pazartesi akşamı yapılan MYK ve PM toplantılarında 11 belediye başkan adayının açıklanmasıyla birlikte partili krizin fitili ateşlendi. Adaylardan memnun olmayan partililer CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi. Özgür Özel'e de tepki yüksekti. Değişim beklenirken kontrolden çıkan partide istifalar peş peşe geldi.

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CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

GÜRSEL TEKİN'DEN PARTİ İÇİ İKTİDAR VURGUSU

İlk olarak CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy için belediye aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak listede yer almayan CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, istifa etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'de ahbap- çavuş ilişkisi ve hemşericilik olduğu ve parti içinde iktidar mücadelesine girildiğini söyledi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETTİLER

İlçe belediyelerinden de tepkiler yükseldi. Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin genel merkeze tepki göstererek istifa ettiklerini dile getirdi. Soner Çetin, adaylıkların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtıldığını söyledi.

CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!

"HAİNLERLE BİRLİKTE AYNI YOLDA YÜRÜMEYECEĞİM"

CHP'deki istifa depremi bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve Erdek belediye başkan aday adayı olmasına rağmen aday gösterilmeyen Özlem Sarı ile Erdek'te 4 dönem belediye başkanı olarak görev yürüten eşi Hüseyin Sarı istifa etti.

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