Giriş Tarihi: 14.02.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
15:37
CHP’de istifa depremi sürüyor: Zehir zemberek sözlerle genel merkezi hedef aldılar!
Özgür Özel, değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Uğruna gözyaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilse de umduğu başarıyı yakalayamadı. Ekrem İmamoğlu'yla girdiği güç savaşında parti kontrolden çıktı. Liyakatsiz aday tercihleriyle partilileri kızdırdı! Kadro dışı kalan isimler, genel merkeze kazan kaldırdı. Gürsel Tekin'le başlayan istifa dalgası durmadı… Aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Erdek CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Örs "Hainlerle yol yürümem" diyerek görevden ayrıldı. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin de partiyle yollarını ayırdı