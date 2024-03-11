CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

O ortamda herkes bize yakındı, dertleşme gibiydi. Sitemimi ilettiğim bir toplantı idi. Partimizin içerisinde bazı kişiler adaylaşamamalarından kaynaklı bizi sanki AK Parti'nin adayı ile baş başa gibi bir algı içerisindeler. Yeterli liyakate sahip olmadığımı söyleyerek süreci karalayan, çarpıtan bir hal içindeler…İlk aday adaylığımdan beri. Bu; parti içi üst kesiminden bazı kişiler tarafından da kaynaklı… Buna üzüldüm" dedi.