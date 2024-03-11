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Haberler Galeri CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:02

CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

CHP'de İzmir krizi bir türlü aşılamadı. Özgür Özel'in mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizip yerine Cemil Tugay'ı açıklaması ile genel merkez karıştı. Özel'e rest çeken ve soluğu İstanbul'da alan Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katıldı. Bunu gören Cemil Tugay isyan bayrağını açtı. Geçtiğimiz günlerde "İçim acıyor" diyen Tugay bu kez çok sert açıklamalar yaptı: Süreci karalayan haller içindeler…

ERTAN GÜRCANER
CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

Yerel seçimde aday tartışmalarının gündemden düşmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin bir diğer adresi İzmir'di. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Tunç Soyer'in üzerini çizdi. Anketleri bahane ederek Soyer'in yerine Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Duruma sosyal medya hesabından sitem eden Soyer ise "Aday olmayacağımı MKYK'dan 5 dakika önce öğrendim" diyerek tepki gösterdi.

CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

SOLUĞU İMAMOĞLU'NUN YANINDA ALDI

Siyasi cezalandırmaya ve nezaketsizliğe maruz kaldığını söyleyen Soyer'den beklenmedik bir hamle geldi. Adaylığı açıklandıktan sonra Tugay'la hiçbir ortamda bir araya gelmeyen Soyer, birlikte fotoğraf vermemeye de özen gösterdi. Soyer, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Üçkuyular-Narlıdere Metro Hattı açılışına da Tugay'ı davet etmedi.

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CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

7 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Soyer, İBB Başkanı ile yakın görüntü verdi. Bu durum CHP'nin İzmir adayını çok sinirlendirdi! Hem Soyer'e hem de Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Cemil Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Burada bir gün, bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

TUGAY'DAN ÇOK SERT SÖZLER…

Soyer, konuya sessiz kalırken Cemil Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına katılan Cemil Tugay, "Bir kere dost ortamında biraz duygu haliyle söylenen sitem sözüdür. Birikenlerin bir anlık taşmasıdır. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Herkes tarafından çok açık şekilde anlaşıldı kime söylediğim. Soyer Bey ile ilgili sitemdir.

CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

O ortamda herkes bize yakındı, dertleşme gibiydi. Sitemimi ilettiğim bir toplantı idi. Partimizin içerisinde bazı kişiler adaylaşamamalarından kaynaklı bizi sanki AK Parti'nin adayı ile baş başa gibi bir algı içerisindeler. Yeterli liyakate sahip olmadığımı söyleyerek süreci karalayan, çarpıtan bir hal içindeler…İlk aday adaylığımdan beri. Bu; parti içi üst kesiminden bazı kişiler tarafından da kaynaklı… Buna üzüldüm" dedi.

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