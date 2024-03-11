Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
13:02
CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!
CHP'de İzmir krizi bir türlü aşılamadı. Özgür Özel'in mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in üzerini çizip yerine Cemil Tugay'ı açıklaması ile genel merkez karıştı. Özel'e rest çeken ve soluğu İstanbul'da alan Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katıldı. Bunu gören Cemil Tugay isyan bayrağını açtı. Geçtiğimiz günlerde "İçim acıyor" diyen Tugay bu kez çok sert açıklamalar yaptı: Süreci karalayan haller içindeler…