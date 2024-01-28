CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adaylarının yine belirlenememesi bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.