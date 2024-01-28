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Haberler Galeri CHP'de yine kaos! Eren Erdem'den Murat Ongun'a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:27

CHP'de yine kaos! Eren Erdem'den Murat Ongun'a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

CHP'de "değişimcilerin" adayı Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesi sonrası başlayan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel, 'emanetçi genel başkan' konumuna düşerken, CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adaylarının yine belirlenememesi parti içindeki "çift başlılığı" bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'a ateş püskürdü. CHP'li İBB'nin troll ağına dikkat çeken Erdem, Murat Ongun'un CHP için "Bu s…. partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" dediğini iddia etti.

CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

CHP'de Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaorğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultayı'nın ardından parti içinde başlayan krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında özellikle aday belirleme sürecinde büyük bir kriz yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi belirlediği isimleri aday göstermek isterken, Özgür Özel "aday dayatmasına" karşı çıktı.

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CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adaylarının yine belirlenememesi bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.

CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki tüm sıcaklığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'a ateş püskürdü.

CHP’de yine kaos! Eren Erdem’den Murat Ongun’a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...

"İTLERİNİ ÇEK! AĞZIMI AÇTIRMA"

Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'deki troll ağına dikkat çekti.

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış." diyerek tepki gösteren Erdem, "Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam.

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