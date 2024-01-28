Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
12:27
CHP'de yine kaos! Eren Erdem'den Murat Ongun'a zehir zemberek sözler: İtlerini çek...
CHP'de "değişimcilerin" adayı Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesi sonrası başlayan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel, 'emanetçi genel başkan' konumuna düşerken, CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adaylarının yine belirlenememesi parti içindeki "çift başlılığı" bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'a ateş püskürdü. CHP'li İBB'nin troll ağına dikkat çeken Erdem, Murat Ongun'un CHP için "Bu s…. partisi dernek olsa da ülke kurtulsa" dediğini iddia etti.