Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:27

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı. Koltuğu bırakmamakta kararlı olan CHP lideri ise tüm planlarını hazırladı. Ankara'ya topladığı 36 belediye başkanına kendisine destek açıklaması yaptıracağı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine İmamoğlu da düğmeye bastı. Medya desteği ve kendisine yakın belediye başkanlarını arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlayacağı vurgulandı.