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Haberler Galeri CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…
Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:27

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı. Koltuğu bırakmamakta kararlı olan CHP lideri ise tüm planlarını hazırladı. Ankara'ya topladığı 36 belediye başkanına kendisine destek açıklaması yaptıracağı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine İmamoğlu da düğmeye bastı. Medya desteği ve kendisine yakın belediye başkanlarını arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlayacağı vurgulandı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

CHP, tarihi seçim öncesinde koalisyonu topladı. Yanına birbirine benzemeyen 7 ismi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta 'Ben Kemal, geliyorum' mesajı yayınladı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. Tarihi yenilgi sonrası 8'li koalisyon masasındaki partiler karıştı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' DEDİ

CHP'de ise adeta kıran kırana bir yarış vardı. Önce Cumhurbaşkanı yardımcılığına hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydana çıktı. "Değişim şart" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık koltuğu bırak mesajı yolladı. Hem parti tabanında hem de seçmende bu çağrısı karşılık aldı.

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CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

ÜSTÜ KAPALI MESAJ YOLLADI

Seçimden günler sonra bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise üstü kapalı bir mesaj yolladı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

BABA-OĞUL KAVGASI

"İstanbullu, Ankaralı sizi seçti, buralara hizmet edin diye" sözleriyle 'baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'na adeta 'Karşıma çıkma' çağrısı yaptı. Ancak sular durulmadı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI

Tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan, üstelik tüm MYK'yı değiştirerek yerine kendisine yakın isimleri atayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay hazırlıklarının başlamasına sayılı günler kala düğmeye bastı. 36 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı. Aklında ise tüm belediye başkanlarına kendisine destek açıklaması yaptırmak vardı…

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