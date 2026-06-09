CHP’de kontrolü kaybeden Özgür Özel’in son çırpınışları

Yani…

CHP içinde mücadele veriliyor görüntüsü altında, "kanırta kanırta yeni partiye doğru yürüyüş ve sözde kahramanlık var!"

Böylece, kamuoyunun bir kısmı nezdinde mağduriyet üreterek ama temel sorunları CHP'de bırakarak, yeni parti ile yeni hesaplara yelken açma plânı var!

Bugünkü Grup Toplantısı restleşmesi üzerinden okumak yapacak olursak…

Baba Ocağı'nın yangın yerine dönmesini seyreden, faturayı sadece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen, agresif bir Özgür Özel portresi var karşımızda! CHP'nin yenilenerek asli kodlarıyla buluşması adına zerrece inisiyatif almayan Özel'in bu yürüyüşü açıkça siyasi oportünizmden ibaret! Hatta korsan siyasi faaliyet kapsamında bile değerlendirilebilir. Esasen, butlan kararının tebliğini geciktirip, apar topar kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in bu hamlesi, Kılıçdaroğlu'nun "genel başkanlığını kabulü de içeriyordu!" Biz, bunları baştan beri biliyorduk da… Nihayet, topa ayağını uzatan CHP'li Faik Öztrak da durum tespiti yaparak gerçekleri açıklama gereği duymuş!



